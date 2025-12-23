Huesca estrena 33 kilómetros de vías ciclables para conectar la ciudad con sus barrios rurales

El Ayuntamiento de Huesca ha culminado uno de sus proyectos más ambiciosos en materia de movilidad con la recepción oficial de las obras de ampliación de su red de vías ciclables. Esta actuación, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha sido financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y ha contado con una inversión total de 1.470.000 euros más IVA. La firma del acta de recepción, celebrada este viernes, ha contado con la presencia de la alcaldesa, Lorena Orduna, y el concejal de Urbanismo, Iván Rodríguez, quienes han certificado la finalización de los trabajos junto a técnicos municipales y representantes de las empresas adjudicatarias.

Una red para la cohesión territorial

El resultado de esta importante inversión es una nueva malla ciclable de más de 33 kilómetros que estructura y da continuidad a la movilidad sostenible en el término municipal. La red se compone de seis vías ciclables diseñadas para conectar de manera eficiente y segura el núcleo urbano de Huesca con sus barrios rurales, una mejora sustancial que parte de una planificación prácticamente inexistente hasta ahora. Este avance refuerza la conexión con las localidades de Fornillos, Apiés, Bellestar, Tabernas, Buñales, Cuarte, Banariés y Huerrios, atendiendo una demanda histórica de los vecinos de estas zonas.

Las rutas han sido concebidas con un doble propósito. Por un lado, facilitan los desplazamientos diarios por motivos laborales, ofreciendo una alternativa real al vehículo privado. Por otro, promueven el uso lúdico y el disfrute del entorno natural, con recorridos plenamente ciclables que también son compatibles con los desplazamientos a pie y en vehículos sin motor. Con ello, Huesca avanza decididamente hacia un modelo de movilidad más integrado, donde la bicicleta gana protagonismo como medio de transporte cotidiano y saludable para todos los ciudadanos.

Un desafío técnico y administrativo

El desarrollo del proyecto no ha estado exento de dificultades. Según ha trascendido, su ejecución ha supuesto partir prácticamente de cero en la planificación, adaptación y gestión de los fondos europeos. El equipo municipal ha tenido que afrontar un complejo proceso burocrático, tanto en lo relativo a los procedimientos administrativos como en la coordinación técnica, para cumplir con los exigentes requisitos y plazos marcados por el programa NextGenerationEU. A lo largo de su desarrollo, ha sido necesario modificar, ajustar y reprogramar actuaciones sin comprometer en ningún momento el objetivo final ni los plazos de ejecución establecidos.

Esta capacidad de adaptación ha sido clave para culminar con éxito una infraestructura que, en palabras de la alcaldesa, es fundamental para el futuro de la ciudad. Lorena Orduna ha subrayado que "esta red de seis vías ciclables refuerza nuestro compromiso con una Huesca más conectada, sostenible y cohesionada, donde la movilidad activa es una alternativa real tanto para la ciudad como para los barrios rurales".

Esta red de seis vías ciclables refuerza nuestro compromiso con una Huesca más conectada, sostenible y cohesionada" Lorena Orduna Alcaldesa de Huesca

La alcaldesa también ha destacado la relevancia de los fondos europeos para poder materializar proyectos de esta envergadura, que permiten impulsar infraestructuras estratégicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a fomentar el equilibrio territorial entre el centro urbano y sus alrededores.

Seguridad y comodidad para el usuario

Para garantizar que los itinerarios sean cómodos, seguros y funcionales, las actuaciones han ido más allá del simple acondicionamiento de los caminos. Se han llevado a cabo trabajos de mejora del firme en todos los trazados y se ha procedido al asfaltado en tramos estratégicos para asegurar una rodadura suave y segura. Además, se ha realizado un importante despliegue de señalización para que las rutas estén claramente identificadas y sean fáciles de seguir por todas las personas usuarias.

Esta señalización incluye la instalación de hitos de señalización, señalética vertical, balizas reflectantes, paneles informativos y postes direccionales. Todos estos elementos contribuyen a crear un entorno seguro tanto para ciclistas como para peatones, consolidando un modelo de ciudad orientado a la movilidad sostenible. Con la finalización de este proyecto, el Ayuntamiento de Huesca da un paso de gigante hacia un entorno urbano y rural más saludable, accesible y conectado, aprovechando de manera eficiente los recursos europeos para transformar su territorio.