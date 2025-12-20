Una 'Huella de Navidad solidaria' para ayudar a personas y a animales en Huesca

La asociación Salvando Huellas y la empresa de inserción sociolaboral Carinsertas han organizado para este sábado una fiesta benéfica bajo el lema ‘Huella de Navidad solidaria’. El evento se celebrará en el café bar La Albahaca, situado en el Palacio de Congresos de Huesca, a partir de las 12:00 horas y durante toda la jornada. El objetivo principal es recaudar fondos y, al mismo tiempo, crear un espacio de encuentro para que la ciudadanía conozca más de cerca la labor de ambas entidades.

Una colaboración doblemente solidaria

La iniciativa destaca por su doble vertiente solidaria, ya que no solo apoya la protección animal, sino que también contribuye a la inserción de personas en riesgo de exclusión. Según explica Lucía Marín, de Salvando Huellas, la colaboración con Carinsertas era fundamental. "Es un evento doble solidario. No solo se ayuda a la protectora, sino que también apoyas la labor que hacen en Carinsertas con gente que necesita una reinserción y un apoyo en el empleo", afirma.

Marín se muestra muy satisfecha con esta sinergia, que amplifica el impacto social del evento. La jornada solidaria contará con tapas benéficas, venta de productos y un photocall. Además, se celebrará un sorteo con regalos donados por numerosos negocios de Huesca que se han implicado en la causa, gracias también a la ayuda de influencers locales que han contribuido a difundir la iniciativa y a conseguir una participación "muy bonita y especial".

La lucha diaria contra el abandono

La recaudación irá destinada a financiar el trabajo de Salvando Huellas, una asociación que funciona de manera altruista gracias a sus voluntarios. Su labor es crucial, "Sin nosotros, esos animales fallecerían en la calle", sentencia Marín, subrayando la importancia de su intervención para salvar vidas.

Para ilustrar la crudeza de su día a día, Marín recuerda un caso reciente que se hizo viral: el rescate de un cachorro de menos de diez días que había sido arrojado a un contenedor subterráneo. Este hecho pone de manifiesto "el maltrato y el abandono animal diario", una realidad "tan brutal" que les obliga a trabajar sin descanso "a contracorriente" para poder llegar a tiempo y proteger a los más vulnerables.

Este evento navideño representa una evolución respecto a iniciativas anteriores, como el photocall solidario que organizaron el año pasado con Indiana Fotografía. La edición de este año busca consolidar el apoyo de la comunidad oscense en una jornada que combina ocio y solidaridad. La invitación está abierta a todos los que deseen pasar "un rato especial y momentos únicos" mientras contribuyen a dos causas fundamentales para la ciudad.