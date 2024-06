“Huesca en bici” lamenta la falta de continuidad en el trazado del carril bici

La falta de continuidad del carril bici y su ubicación donde no es necesario son dos de los mayores inconvenientes que plantea la movilidad en bicicleta en Huesca, según la asociación Huesca en Bici.

El presidente de este colectivo, Samuel Escámez, ha lamentado que los trazados de carril bici en Huesca no tengan un criterio de continuidad, ya que esto conlleva en algunos puntos cierto riesgo para el ciclista, así como que no sean espacios segregados para el ciclista y estén incluidos en la acera. Además, hay lugares por los que transcurre el carril en los que no sería necesario, porque son zonas con poca y lenta circulación, sin embargo hay otros lugares en los que sería más necesario y no los hay. Escamez ha señalado que sería conveniente su ubicación en zonas como la Avenida de los Danzantes o Martínez de Velasco. También ha apuntado la conveniencia de contar con un carril bici en Ronda de la Industria.

Escamez ha dicho que “no hay un criterio de continuidad en el trazado del carril bici, da la sensación de que en algunos puntos está para justificar que existe carril bici, peor no es un elemento de utilidad” y es que “hay calles de baja velocidad y poca circulación en las que no sería necesario el carril bici, sin embargo en avenidas más grandes, donde la circulación es más rápida y son distancias mayores donde es más normal que haya carril bici”. En este punto, ha hablado de zonas como la avenida de los Danzantes o la avenida Martínez de Velasco, donde es más necesario por sus características.

También ha lamentado que en algunos puntos de la ciudad, el carril bici esté situado en la misma acera “haciendo que sea más usado por el peatón que por el ciclista y esto hace que no sea útil, debe ser un elemento segregado para el ciclista”.

Los problemas del municipio relacionados con la movilidad en bicicleta y la valoración de la situación actual es uno de los apartados del estudio que sobre movilidad urbana está realizando el Ayuntamiento de Huesca, a través de una encuesta online que puede realizarse en la página web municipal.