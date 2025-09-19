La élite del baloncesto femenino español recala en Huesca

Huesca se convertirá en epicentro del baloncesto femenino nacional con la celebración de la Supercopa LF Endesa 2025, uno de los grandes eventos deportivos del año, que tendrá lugar los próximos 27 y 28 de septiembre en el Palacio Municipal de los Deportes. Será la primera vez que esta cita se dispute en Aragón, lo que refuerza la proyección deportiva y cultural de la ciudad.

El torneo pondrá en juego el primer título oficial de la temporada 2025/2026 y contará con la participación de cuatro de los equipos más destacados del panorama nacional. El Valencia Basket, vigente campeón, defenderá la corona lograda el pasado curso en Alcantarilla. Junto a él competirán el Hozono Global Jairis, campeón de la Copa de S.M. La Reina; el Casademont Zaragoza, subcampeón de Liga; y el Perfumerías Avenida, subcampeón de Copa.

La competición arrancará el sábado 27 con dos emocionantes semifinales:

· 17:15 h: Perfumerías Avenida – Valencia Basket

· 20:00 h: Casademont Zaragoza – Hozono Global Jairis

La gran final, que decidirá al campeón de esta 23ª edición de la Supercopa LF Endesa, se disputará el domingo 28 a las 17:00 h. Todos los encuentros podrán seguirse en directo a través de Teledeporte.

Las entradas para disfrutar de este espectáculo deportivo ya están disponibles en la plataforma oficial de la Federación Española de Baloncesto, con distintas categorías y precios adaptados a todos los públicos. Desde el Ayuntamiento de Huesca animamos a los oscenses a llenar el Palacio y a vivir un fin de semana inolvidable apoyando a los mejores equipos de la Liga Femenina Endesa.

Asimismo, la ciudad abrirá sus puertas a las aficiones visitantes para que puedan descubrir el patrimonio, la cultura y la gastronomía de Huesca, en un ambiente deportivo y festivo que promete dejar huella.

La Supercopa LF Endesa nació en la temporada 2003/2004 en Valencia y, tras más de dos décadas de historia, llega ahora por primera vez a Aragón gracias al respaldo del Gobierno de Aragón, Aragón Turismo y el Ayuntamiento de Huesca. Una cita única que refuerza el compromiso de la ciudad con el deporte femenino de máximo nivel.