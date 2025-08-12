Detenido el integrante de un grupo itinerante dedicado al robo de móviles en Huesca

Agentes de Policía Nacional y Policía Local detuvieron durante la madrugada del día 10 de agosto al integrante de un grupo itinerante dedicado al robo de teléfonos móviles.

El mismo fue sorprendido por una de las víctimas y varios ciudadanos le ayudaron a retenerle hasta que, inmediatamente, fue detenido por agentes de Policía Nacional y Policía Local que se hallaban en las inmediaciones

La investigación ha permitido averiguar que forma parte de un grupo, de al menos seis personas, hombres y mujeres, desplazados desde Barcelona, perfectamente coordinados y con reparto de tareas entre los miembros dedicados a la sustracción de los móviles y los dedicados a desconectar los terminales y darles la salida inmediata del lugar del robo

Durante las horas que actuaron robaron más de 50 terminales durante la tarde-noche del 9 y madrugada del 10. Con la detención de este integrante y, al verse el grupo detectado, cesaron en su actividad delictiva, abandonando la ciudad

El detenido, en situación irregular en España, utilizaba documentación falsa y contaba con antecedentes recientes en Barcelona por hechos similares

Otras intervenciones policiales

Además las fiestas se saldan con un detenido por un tráfico de drogas, al que se le intervinieron 8,76 gramos de ketamina en la zona de ocio, y con una segunda detenida por hurto de teléfono móvil.

También, en colaboración con la Policía Local de Huesca, tres detenidos por resistencia quienes, en intervenciones por alteración del orden, mostraron una resistencia activa a los agentes intervinientes. Asimismo un detenido por robo con violencia que trató de sustraer efectos a un vendedor ambulante y a quien llegó a agredir, propinándole una patada.

45 personas han sido denunciadas por infracciones a la ley de Seguridad Ciudadana, incautándose y retirándose droga destinada al consumo, así como armas blancas y objetos o instrumentos considerados como peligrosos. Concretamente se han tramitado 40 denuncias por tenencia y consumo de drogas y 5 denuncias por porte de armas prohibidas.

Se han recibido tres denuncias por lesiones leves, en relación con una agresión mutua entre los denunciantes en la zona de ocio.

Asimismo los agentes han velado porque los establecimientos y los diversos eventos cumplieran con las medidas de seguridad adecuadas y su personal se encontrara trabajando cumpliendo los requisitos administrativos preceptivos, realizándose inspecciones por parte de la Unidad de Seguridad Privada de Policía Nacional, así como por el Grupo de Extranjería, en conjunto con la Inspección Provincial de Trabajo.