Conclusión: “Las barreras no existen”

El Festival Inclusivo de Creatividad Diversario se celebrará del 30 de abril al 5 de mayo, con el objetivo de convertir a Huesca en un punto de referencia de la cultura inclusiva, organizado por la Coordinadora de Asociaciones de personas con Discapacidad (CADIS), que se ha convertido en un lugar donde conocer y darse a conocer a través de las artes plásticas y escénicas, de la música y el debate. El programa de actos ofrece exposiciones, música, poesía, teatro, microteatro, o danza.

Este año, un momento especial de la programación la protagonizará la actuación de la primera producción propia, “Normal”, cuyo elenco quiere romper barreras y acercar Diversario a otras ciudades y públicos. Los ensayos y el trabajo en conjunto, les ha hecho constituirse en “una familia bien avenida” y tal ha sido su experiencia que han llegado a la conclusión de que “las barreras no existen”. Así lo ha manifestado uno de los integrantes, Víctor Villacampa. “Hemos montado un bloque de hormigón que ahora es inseparable y lo que queremos es más rock and roll y estamos esperando que llegue Diversario, que Huesca sea la capital mundial de la diversidad, que no haya barreras para nadie y es que nosotros nos hemos dado cuenta de que las barreras no existen de verdad”.

“La experiencia está resultando fantástica y la razón de su éxito radica en la dirección y en la música” , según otra de sus integrantes, Nines Gracia,

Su representación en Diversario 2023 constituyó el acto más importante del Festival y este año se espera repetir el éxito logrado en aquella primera actuación. “Normal” está formado por un grupo de personas con procedencias y circunstancias vitales completamente diferentes. Con y sin discapacidad, con y sin experiencia alguna en teatro o artes escénicas, dirigidos por Alfonso Palomares.

El sábado 4 de mayo, se representará en el Teatro Olimpia a las 20.00 horas, 'Normal', espectáculo teatral colectivo e inclusivo que gira entorno al concepto de normalidad. También se representará en Boltaña al día siguiente.

La gerente de CADIS, Marta Peña, ha dicho que “este año tenemos un programa más extenso y vamos a llegar a más puntos del territorio, estaremos en la comarca del Sobrarbe, en Sabiñánigo y en otros lugares y llegaremos con un festival que es un poco más accesible” y es que “la idea es ir avanzando en accesibilidad e incorporamos cuestiones como audiodescripción para personas con discapacidad visual y otras medidas para borrar barreras cognitivas”.

El acto inaugural de Diversario tendrá lugar el martes, 30 de abril, a las 11,00 horas en el salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca, con la actuación musical de piano y violonchelo del Conservatorio Profesional de Música de Huesca 'Antonio Viñuales Gracia' y por la tarde, se desarrollará un taller de improvisación de Teatro Indigesto. El programa continuará el jueves, 2 de mayo, con un taller de pintura y el espectáculo 'Oye'. Al día siguiente se desarrollará un Encuentro de experiencias, en el que se hablará sobre 'Improvisación y creatividad, se presentarán varios proyectos y tendrá lugar el taller “Rompiendo barreras”. Proyecciones, talleres y conciertos se sucederán hasta el domingo 5 de mayo, día en el que se clausurará Diversario, con la actuación del grupo de música 'Empoderaos' en los Porches de Galicia.

De forma previa, Diversario ofrece varios actos durante los días 22, 26 y 29 de abril, con exposiciones y la sesión de Teatro Foro 'transformando'.