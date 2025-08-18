Comienza la construcción de la rotonda de la avenida Martínez de Velasco

Tras haber trabajado en el interior del polígono en los últimos meses, con las labores de saneamiento y de los viales interiores, la urbanización avanza con otros trabajos, hoy comienza la construcción de la rotonda en Martínez de Velasco, que distribuirá el tráfico con el denominado segundo cinturón de ronda, en la calle Almudévar. Así, permitirá el acceso al polígono por el sur y terminar la urbanización de esta área.

Las fechas escogidas se han elegido para minimizar el impacto en la ciudad, ya que son días más tranquilos en la ciudad y es que la construcción de esta rotonda supone afección al tráfico, ya que la avenida Martínez de Velasco se corta en sentido salida.

La Policía Local ha informado de que con motivo del comienzo de las obras para la instalación de un nuevo colector en el Polígono de las Harineras hoy lunes se procede al corte al tráfico rodado de un carril de circulación existente en el tramo de la avenida de Martínez de Velasco comprendido entre su intersección con la avenida Juan XXIII y la calle Cavia.

El corte posibilita hacer uso de la avenida de Martínez de Velasco en el sentido de entrada al centro de la ciudad, si bien no se encontrará disponible en el sentido de salida, debiéndose realizar la misma a través del itinerario alternativo habilitado (calle Baltasar Gracián, donde se encontrará prohibido el estacionamiento para facilitar el paso de todo tipo de vehículos, calle Vicente Campo y avenida Juan XXIII).

En el tramo de vía afectado, así como en las vías adyacentes, se encontrará dispuesta la oportuna señalización circunstancial. De igual modo y, en todo caso, se permitirá hacer uso de los garajes existentes.

La parada de bus urbano existente en la zona afectada por las obras modificará su ubicación a la calle Vicente Campo, intersección con calle Almogávares.