703 aspirantes para 24 plazas de bombero de la DPH

Este próximo sábado, 4 de octubre, comienza el proceso de oposición libre para cubrir 24 vacantes. Desde 2024 hasta la actualidad la plantilla del servicio de bomberos de DPH (personal operativo) ha pasado de 116 a 176 personas.

La Diputación Provincial de Huesca sigue trabajando para mejorar su servicio de Bomberos y, este sábado, comenzará en las instalaciones del IES Pirámide el proceso para cubrir 24 plazas de bombero.

El proceso selectivo consta de 5 ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. El primero de ellos, el que se realizará este sábado, es la prueba de conocimientos en la que los aspirantes tendrán que contestar a 145 preguntas tipo test distribuidas en dos cuestionarios. Tras este ejercicio llegarán las pruebas físicas, pruebas de aptitud para el servicio, de aptitud psicotécnica y un reconocimiento médico.

Los aspirantes que superen el proceso de oposición deberán realizar un curso selectivo en la Academia Aragonesa de Bomberos cuya superación será requisito ineludible para el nombramiento como funcionario de carrera y el ingreso en el servicio de bomberos de la DPH.

La plantilla de bomberos de la DPH ha pasado de 116 efectivos en el año 2018, a 156 en 2024 y hasta 176 en la actualidad.

Cabe destacar además que hay 56 plazas pendientes de resolución judicial: 16 plazas de un proceso selectivo de estabilización ya terminado pero cuyos nombramientos no se pueden realizar a la espera de resolución del Tribunal Contencioso Administrativo; y otras 40 plazas de concurso oposición cuyo proceso de selección no podrá comenzar hasta que haya resolución judicial al contenciosos planteado por algunos aspirantes.

La plantilla actual consta de 114 bomberos, 45 oficiales, 6 subjefes de intervención, 7 jefes de intervención, 2 jefes de mando, 1 subinspector y1 inspector Jefe.