La hostelería de Huesca teme la repercusión que pueda tener la recomendación de Francia de no viajar a España

Así lo ha trasladado la responsable del área de alojamiento de la Asociación de Hostelería de la provincia de Huesca, Anabel Costas, quien ha apuntado que aunque una recomendación no es una prohibición, puede hacer mucho daño al sector turístico. En las últimas horas y debido a la evolución de los contagios, Francia ha recomendado a sus ciudadanos no viajar ni a España ni a Portugal. Costas ha señalado que "vivimos a 15 kilómetros de la forntera, entonces para nosotros es muy importante el cliente francés", por lo que Francia supone un gran impulso para el sector turístico oscense. Y ha dado su opinión sobre la recomendación del país vecino: "Yo lo que pienso es que el cliente francés que venga en coche lo va a tener mucho más fácil por esa recomendación. El turista no va a coger un vuelo o no va a coger un barco para llegar a Málaga. Yo creo que los que vengan por vía terrestre lo van a tener mucho más fácil" ha concluido.

En el sector hay mucha incertidumbre y, de momento, no se ha notado la anulación de reservas y se espera que las previsiones que para julio apuantaban a una ocupación del 31 ó 33% y que con las reservas de última hora se elevasen hasta un 55%, se mantengan.