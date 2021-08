La alcaldesa de Bárcabo considera que el cupón de la ONCE visibilizará más a la Carrasca de Lecina

Así lo ha indicado Carmen Lalueza este jueves, ya que la ONCE ha presentado el cupón del sábado 21 de agosto dedicado a la Carrasca milenaria de Lecina, que fue nombrada Árbol Europeo del Año el pasado 17 de marzo. La alcaldesa ha señalado que la participación de la carrasca en el conscurso a Mjeor Árbol Europeo ha supuesto un antes y un después para la zona, ya que hay mucha gente que viene a ver a la carrasca, pero luego se quedan por la zona y la visitan y es que la carrasca está suponiendo un gran tirón para esta parte de la provincia". Según ha apuntado, la afluencia de visitantes, que llegó a registrar una media de prácticamente mil personas al día, ha disminuido, llegando a las 150 ó 200 personas.

"Desde el Ayuntamiento vimos que eso podía ser una buena promoción, nos pusimos en contacto con ellos y a los pocos días no dijeron que sí que podía ser un posible cupón" ha explicado la alcaldesa. "A través de la ONCE también va a ser una difusión muy buena y estamos muy contentos" ha expresado Lalueza.

El Ayuntamiento no ha tomado unas medidas en concreto de protección de la carrasca, pero dan a conocer algunas recomendaciones a aquellos que decidan ir a ver a este árbol milenario: "Que no vengan en masa, que no toquen el Árbol ni arranquen nada del entorno. Que no solamente vayan a visitar la encina, que se den una vuelta por Lecina, hay muchas rutas de senderismo y pueden visitar las pinturas. También puden visitar los otros pueblos del municipio, Betorz, Bárcabo, Almazorre... Todos tienen algo que mostrar al visitante".