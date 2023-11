VOX dispone de 500 folios que avalarían “supuestas irregularidades” cometidas por Antonio Laborda

VOX dispone de 500 folios de documentación que avalarían “supuestas irregularidades” cometidas por el exconcejal de esta formación política, Antonio Laborda, durante la anterior legislatura y actual y que serán trasladados al Ayuntamiento de Huesca, para que analice la gravedad de las mismas y actúe en consecuencia, si así lo considera. Así lo ha apuntado el portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió.

Antonio Laborda abandonó el grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca, alegando pérdida de confianza por parte de su partido, pasando al Grupo Mixto como concejal no adscrito. Un abandono que se produjo tras ser apartado de la portavocía del grupo que ejercía y de las comisiones informativas a las que asistía. Un puesto que ha asumido el concejal José Luis Rubió que este martes ha expuesto, en rueda de prensa, las razones por las que a Laborda se le habría apartado de sus cometidos. Entre otras cosas, habla de “irregularidades” por no cumplir la dedicación exclusiva otorgada por el Ayuntamiento, ya que habría estado ejerciendo una “actividad mercantil privada”. Además, lo habría hecho en el “despacho municipal, en su horario de trabajo como concejal y con los medios del grupo municipal”. En concreto, ha dicho que “el señor Laborda supuestamente ha cometido una serie de irregularidades que desde nuestro punto de vista son graves y podrían llegar a ser constitutivos de cualquier tipo de infracción, lo que no está en nuestra mano decidir” y “supuestamente el señor Laborda mientras ha estado en el Ayuntamiento de Huesca con una dedicación exclusiva ha estado supuestamente ejerciendo una actividad mercantil privada y lo grave de todo ello es que ha podido ser en el despacho municipal, con los medios del grupo municipal en horario de trabajo municipal y con medios que la ciudadanía pone a disposición de los grupos municipales para ejercer la labor del grupo municipal”.

Las sospechas de VOX se levantaron al encontrar en un ordenador unos documentos. “encontramos en un ordenador del grupo municipal unos documentos después del verano y a partir de allí empezamos a tener sospechas y hemos pedido explicaciones y hemos investigado en los ordenadores del grupo municipal y hemos encontrado información que se remonta no sólo a la actual legislatura, sino a la anterior”.

También ha señalado a Laborda por actuar “contra las decisiones del grupo municipal y de las órdenes nacionales” y de causar un “perjuicio económico al partido”, que ha tenido que afrontar pagos posteriormente debido a ello.

Así, según Rubió hay 500 folios de documentación que avalarían supuestas irregularidades, que serán trasladadas al Ayuntamiento, para que actúe en consecuencia, si así lo estima. Asimismo, Rubio ha dejado claro que en su momento, invitaron al señor Laborda a abandonar el acta de concejal.