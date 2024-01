VOX denuncia que la alcaldesa de Huesca elude el problema de los estorninos

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca denuncia que el equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por su alcaldesa Lorena Orduna, “está tomando el pelo a los oscenses”, tanto con la medición de la población de estorninos, como en los anuncio de nuevas medias en la lucha contra ellos. Independientemente de la utilidad de las medidas puestas en marcha, que para VOX, tras consultar a especialistas en la materia, “se antojan de nulo o escaso impacto”, la intención del equipo de gobierno es trasladar el problema a los municipios circundantes de la capital, muchos de ellos gobernados igualmente por el PP, y a los propios municipios incorporados, los cuales parece que no tienen importancia ni relevancia para la Alcaldesa.

Por un lado “se implementan unas seria de medidas durante un periodo de 15 días que en ningún momento pretenden eliminar el problema, sino desplazarlo o bien a otros lugares de la cuidad o a la periferia de la misma, creando un problema en zonas urbanas o municipios donde no existía”. Por otro lado, una vez pasados los 15 días de funcionamiento de las medidas, no existe ninguna garantía que los animales no retornen a su habitad natural, que es la cuidad de Huesca.

Adicionalmente, “la poca seriedad del anuncio del equipo de gobierno, incluye una cuantificación del número de aves que tenemos en la ciudad”. VOX dice que las cifras oficiales antes de la entrada del invierno eran de 30.000 ejemplares, y ahora aparecen cifras de hasta 80.000 ejemplares, “lo que demuestra que o bien se nos estás dando una cifras erróneas, o se está jugando con ellas de forma partidista, o simplemente no se tiene la suficiente capacidad para algo tan simple como el conteo de los animales”.

Para evitar todo este “desatino”, VOX propuso en el pasado pleno municipal ordinario del mes de noviembre una serie de medidas para atajar el problema de raíz. Se aprobó la realización de un estudio de comportamiento de los estorninos dentro del Municipio de Huesca, que incluyera el desarrollo de un programa de regulación, con el objetivo de reducir la población como mínimo en un 75% el número de ejemplares (cuando hablábamos de 30.000).

Para ello se aprobó instar al Gobierno de Aragón a la modificación de la Orden anual de caza de Aragón para que con carácter excepcional y por problemas de salud pública se pudiese dar la capacidad legal al Ayuntamiento de Huesca de poder tomar medidas extraordinarias para su captura mediante la de colocación de cajas trampa y/o redes. A día de hoy, pese a triplicarse el dato oficial de numero de aves, no solo no se ha comenzado con el estudio y la realización del programa de regulación, y “desde VOX estamos seguros que el equipo de gobierno achacará el retraso al procedimiento administrativo, sino que ni siquiera se ha instado al gobierno de Aragón a la modificaciones pertinentes que permitan la instalación de cajas trampa y/o redes para la captura de las aves, lo que si supondría una eliminación del problema”.

Desde VOX, “seguiremos atentos a la evolución de los resultados de las trabajos puestos en marcha, y realizaremos todas las denuncias públicas necesarias para que se pongan en marcha las medidas necesarias que sirvan para eliminar esta lacra animal de la ciudad, que no solo son una molestia estética, sino lo que es más importante, han llegado a ser un problema de salubridad pública”.