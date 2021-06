El último ataque del lobo en la zona de Tardienta deja 13 ovejas y cabras muertas y otras en situación grave, según ha informado la organización agraria de Asaja, que ha dado a conocer que estudia llevar al juzgado la responsabilidad del Gobierno de Aragón en este asunto.

El secretario general de ASAJA, Ángel Samper, ha apuntado que muchas de las ovejas y cabras fallecían por el ataque, otras han tenido que ser sacrificadas y algunas están en una grave situación. Desde ASAJA lamentan que no se puede dar caza al lobo y sin embargo la administración no contempla ni siquiera la indemnización de los animales muertos por el Lobo. El secretario general de ASAJA, ha manifestado que el equipo jurídico va a analizar la responsabilidad patrimonial por parte de la administración, ya que no se ha pagado ni una indemnización. “Estudiamos una denuncia jurídica por responsabilidad patrimonial, ya que esto que está ocurriendo es el colmo, no se ha pagado ni un solo euro por ninguno de los animales muertos, ni siquiera los contratados como muertos por el lobo”.

Samper ha trasladado que “sólo se tiene en cuenta el bienestar del lobo con la normativa de protección pero nadie se plantea la protección y bienestar de las ovejas y cabras muertas por los ataques”.

Además, ha añadido que la zona es frecuentada por el lobo, pero también por perros salvajes.