El SoNna Huesca acaba julio con nota y programa música y circo para este fin de semana

El SoNna Huesca 2023 finaliza el primer mes de su programación veraniega este fin de semana después de haber recorrido las comarcas de la Hoya de Huesca, Somontano, Bajo Cinca, Cinca Medio y Monegros con una decena de espectáculos muy diversos y muy bien acogidos por el público altoaragonés. A la espera de iniciar su gira por Sobrarbe y Ribagorza en la primera quincena de agosto, el festival visita este sábado Alberuela de Tubo.

En las inmediaciones del Parque La Gabarda, en el llamado Rincón del Olivar, actuará a partir de las 20.00 horas el trío polaco Kroke, con más de treinta años de carrera musical y viejos conocidos del público altoaragonés. El espacio que servirá de escenario es un anfiteatro natural de roca arenisca, jalonado con los torrollones de La Gabarda, en la serreta de Tramaced, muy cerca de Alberuela de Tubo. El rincón del Olivar es un conjunto de olivos centenarios al que se accede desde la localidad de Alberuela y el Parque de Aventura La Gabarda, en un paseo de apenas cinco minutos.

Kroke (Cracovia en yiddish) fue fundado en 1992 por Tomasz Kukurba (viola), Jerzy Bawoł (acordeón) y Tomasz Lato (contrabajo). La banda, surgida de la Academia de Música de Cracovia, se asoció con la música Klezmer desde sus inicios, pero actualmente oscila alrededor de varios géneros. Se inspiran en la música étnica de todo el mundo y la enriquecen con sus improvisaciones para crear un estilo único.

Comenzaron a actuar en las calles y clubes del distrito Kazimierz de Cracovia, la que fue la zona judía de la ciudad y fueron invitados por Steven Spielberg a participar en la ceremonia Survivors Reunion para los supervivientes de la lista de Oskar Schindler. Pero esto fue solo el comienzo de una gran aventura. Spielberg envió el casete de Kroke a Peter Gabriel, que invitó a la banda en 1997 a participar en el Festival WOMAD. Desde entonces, Kroke buscó cada vez más voluntariamente patrones sefardíes y árabes, sin olvidar los orígenes tradicionales klezmer.

Tras más de veinte trabajos publicados, el año 2022 marcó el 30 aniversario del grupo y para conmemorarlo editaron su nuevo álbum titulado Loud Silence, que presentarán en el SoNna Huesca 2023.

Kerol en Almudévar

El domingo, el Festival Sonidos en la Naturaleza deja la música y nos ofrece la primera de las citas de circo que programa el festival. El catalán Kerol nos ofrecerá su espectáculo Welcome to my Head en la Balsa de la Culada de Almudévar, un escenario ideal para cualquier espectáculo teatral o circense.

Utilizada desde el siglo XVI para abastecer de agua a la localidad de Almudévar, la Balsa de la Culada fue usada como lavadero en el siglo XX. Es una balsa de forma oval realizada con sillares de piedra de distintos tamaños en la que un par de escaleras conducen al fondo de la balsa, rodeada de gradas. Allí actuará Kerol (Cataluña).

Tras cuatro años en la Escuela Superior de Artes de Circo de Toulouse, Jordi Querol (Kerol) se especializó en malabares excéntricos –beatbox, ninjitsu, patinaje artístico...- con los que lleva una década actuando en teatros, televisiones y festivales de todo el mundo. Kerol ha creado cuatro espectáculos propios y ha trabajado en Crazy Horse París, Cirque du Soleil y Palazzo Berlín, entre otros.

Reciclando ideas creó Welcome to my head, un solo de malabares excéntricos y beatbox bufonesco que ha sido premiada en festivales de París y Japón. Kerol nos presenta un hombre al borde de la esquizofrenia que nos invita a viajar por los pliegues de su cerebro. Una serie de gags absurdos y habilidades inusuales nos mostrarán los efectos adversos de vivir en nuestros tiempos con un ritmo frenético.