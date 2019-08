El presidente del Colegio de Médicos aboga por una planificación a nivel nacional

El presidente del Colegio de Médicos de Huesca, José María Borrel, aboga porque a nivel nacional se establezca una planificación del sistema sanitario que resuelva la falta de profesionales en la Atención Primaria.

La falta de facultativos afecta especialmente a los centros de slaud del medio rural donde se reduce el horario de atención al público. El presidente del Colegio de Médicos de Huesca ha señalado que se trata de un “problema crónico” que “los políticos no están resolviendo”. Así, ha apuntado que “esto es un problema crónico desde hace muchos años, nadie ha querido abordarlo nunca, ni quieren abordarlo y entonces lo seguiremos padeciendo”. Ha añadido que “la realidad es que la sanidad no interesa a nuestra clase política, sólo la utilizan como arma electoral cuando lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo para sacarla adelante”.

La reducción del horario de atención al público o las largas jornadas que se realizan en los consultorios no es sólo un problema exclusivo de la época estival, según ha apuntado Borrel, que ha trasladado que “en estos momentos, no es problema de verano, ya que tenemos problemas de personal a lo largo de todo el año y se debe a la falta de planificación, a la falta de una política sanitaria a nivel nacional, porque esto no es problema autonómico”.

Borrel ha destacado que “cada vez hay más jubilaciones que ingresos de las universidades y de la formación MIR” y que esta situación necesita de una planificación a nivel nacional. “Cada vez la problemática es mayor, meintras no hagan una planificación a medio largo plazo seguiremos pagando las consecuencias profesionales y usuarios”.