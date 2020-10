Osca XXI presenta alegaciones al plan de intervención en el barrio del Perpétuo Socorro

El Ayuntamiento de Huesca está diseñando un Plan de Intervención Comunitaria en el Barrio a propuesta del Justicia de Aragón que favorezca la convivencia en esta parte de la ciudad. El Justicia emitió un informe a raíz de las denuncias de varios vecinos respecto a conductas incívicas ocurridas en el 2019. Para OSCA XXI, el colegio PÍO XII, que se ubica en esta parte de la ciudad, es fundamental, ya que en la actualidad muchos de los niños que viven en Perpetuo Socorro acuden a otros colegio de la ciudad. El presidente del colectivo vecinal, Javier Moreno, cree que la segregación del barrio ha venido de la segregación escolar. Moreno explica que " hay colegios que están abarrotados que no tienen siquiera espacios comunes y otros con pocos escolares. La gente a su manera se va". Moreno insiste en que la gente "a lo mejor no puede cambiarse de barrio o de ciudad pero se va a su manera cambiando a los hijos de colegio". El presidente explica que "son realidades que se acaban viendo en el reflejo de las aulas", no es el reflejo de la sociedad .

En este punto, considera interesante que los hijos de los militares que trabajen en el cuartel Sancho Ramírez se matriculen en este colegio. Cabe recordar que en los próximos meses llegarán al cuartel de Huesca, que es sede del cuartel general de la División Castillejos, el resto de los militares hasta completar la plantilla de 700 efectivos.

Osca XXI propone además contar con un diagnóstico de la población del Perpetuo Socorro, para contar con datos sociales, entre otros; favorecer la colaboración entre administraciones, impulsar la construcción de la vivienda de alquiler para jóvenes y familias con menores; tolerancia cero a conductas incívicas, sopesar desalojos en viviendas conflictivas o policía de barrio son otras de las propuestas de los vecinos para el plan de intervención del Perpetuo Socorro