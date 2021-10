La media de ocupación en el Pirineo se sitúa en el puente de El Pilar en el 80 por ciento, con zonas, como el Sobrarbe, en las que se roza el 100 por cien, según ha dado a conocer la vicepresidenta del sector de Hospedajes de la Asociación Provincial de Hostelería de la provincia de Huesca, Anabel Costas.

En valles como el de Tena o el Aragón la ocupación media ronda entre el 70 y 80 por cien, no alcanza el 100 por cien porque pocos turistas han decidido alojarse los cuatro días de puente consecutivos. Al respecto, Costas ha indicado que pese a todo, la satisfacción es máxima por recibir visitantes con ganas de viajar y respirando lo más parecido a nueva normalidad. “Está siendo un buen puente, a pesar de que hay gente que no está los cuatro días de fiesta y tanto ayer, domingo, como hoy lunes hay salidas, porque se ha buscado el fin de semana y en algunos casos se ha alargado y eso hace que los cuatro días no estemos al cien por cien”, ha explicado.

En la comarca de Sobrarbe, el tirón del Parque Nacional de Ordesa hace que la mayor parte de los alojamientos estén completos y que este fin de semana hayan dejado de subir autobuses hasta la pradera a las 12,00 horas, debido a la cantidad de gente que había. Pero no sólo en el Pirineo, el movimiento de turistas también se está dejando notar en la capital oscense. “Hay zonas que son muy turísticas y si hace buen tiempo como ha hecho este fin de semana la situación es muy favorecedora”, ha dicho Costas, que ha apuntado que “también en Huesca capital la situación está siendo muy buena y es que se palpa en el ambiente que esto está cambiando”.

Después de la experiencia del invierno pasado, los hosteleros no se atreven a hacer previsiones a largo plazo, pero creen que este otoño seguirá llegando gente especialmente los fines de semana. “Creemos que los visitantes llegarán durante el resto del otoño más en fin de semana y si el tiempo nos acompaña nos ayudará muchísimo”.