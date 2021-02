Los docentes de Huesca ilusionados con la vacuna pero pendientes de los mayores de 55 años

Nuevo paso en la vacunación contra la covid 19 a finales del mes de marzo para todo el personal de los centros educativos, docente y no docente. El personal docente se muestra muy ilusionado pero expectante para ver que ocurre con el personal mayor de 55 años que no recibiran la vacuna de Astrazeneca

Los profesores y el resto de personal no docente está preparado para recibir la vacuna en las próximas semanas. En un primer momento en lo que se refiere al personal docente no universitario se comenzará a vacunar a los profesionales de educación especial, infantil, primaria, 0-3 años y secundaria. Carmen López, Presidenta de la junta de personal docente no universitario apunta las ganas de recibir la vacuna pero también pendientes de qué ocurre con los profesores de más de 55 años que no podrán recibir la de Astrazeneca

A finales de marzo se pondrán la primera dosis de la vacuna y supone una tranquilidad a la hora de realizar el trabajo de estos profesores aunque hasta la fecha los protocolos en los centros están funcionando bien gracias al trabajo de los equipos directivos y también a los propios alumnos

En este momento, con fecha 19 de febrero se han cerrado en algún momento desde septiembre 924 aulas en todo Aragón. En este momento hay 25 aulas clausuradas en Argón pertenecientes a 22 centros educativos

Por otro lado, Educación permitirá jornadas de puertas abiertas en pequeños grupos y con cita previa en el comienzo del proceso de escolarización que comenzrá la segunda semana del mes de abril

El Departamento ha remitido unas instrucciones a los centros educativos para que puedan ofrecer información de sus centros a los padres interesados con todas las garantías sanitarias.