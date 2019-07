Los controles han reducido la abundante presencia de la mosca negra

Los tratamientos llevados a cabo en Zaragoza y en Huesca para el control de la mosca negra han permitido reducir la abundante presencia de este insecto, cuyas picaduras experimentaron un repunte en el mes de junio.

Las suaves temperaturas del invierno y las pocas precipitaciones registradas propiciaron a principios del mes de junio una abundante presencia de mosca negra, cuyas picaduras repuntaron en relación al año anterior. Así lo ha explicado el catedrático de la Universidad de Zaragoza y director del XVIII Curso de Entomología Sanitaria y Control de Vectores que se desarrollará en Grañén del 8 al 12 de julio, Javier Lucientes.

Lucientes ha apuntado que “hay una estadística que elebora Sanidad del Gobierno de Aragón sobre las picaduras de insectos y en el mes de junio vimos un repunte importante cercano al 60 por ciento en picaduras en comparación a otros años y en la provincia de Huesca ese repunte era del 30 por ciento”. Así, “se vió que había este año un incremento de las picaduras que llevaron a los afectados al servicio del Salud”.

La presencia de la mosca negra se controló grancias a los tratamientos llevados a cabo en Zaragoza y en Huesca. En este punto, Lucientes ha recomendado llevar a cabo los tratamientos efectuados en Huesca que no se limitan a un único territorio. “Es importante la labor de control que se realiza en Huesca, ya que no sólo se limita a la comarca de Los Monegros, ya que se hace en coordinación también con las zonas del Cinca y así se amplía el control, porque el insecto no se queda siempre en un mismo lugar”.

Desde el punto de vista de la salud pública, también hay que tener en cuenta la presencia del mosquito tigre, ya que se transporta con facilidad de un territorio a otro.

Estas son algunas de las cuestiones que se pondrán sobre la mesa en el curso que tendrá lugar en Grañén, y que es el único en España especializado en el estudio de plagas de insectos y ácaros. El contenido del Curso incuye el estudio de plagas como el mosquito tigre, la mosca negra, mosquitos, piojos, pulgas y garrapatas, así como enfermedades transmitidas por vectores. Está organizado por la Universidad de Zaragoza, la comarca de Los Monegros y el Ayuntamiento de Grañén.