Las clases del programa de Cualificación Inicial de FP comienzan este lunes

Los programas de Cualificación Inicial de Formación Profesional del Ayuntamiento de Huesca se han presentado este jueves, coincidiendo con el inicio de los cursos que se ofrecen de operario de viveros, jardines y centros de jardinería y de ayudante de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones

Estos programas van destinados a jóvenes de entre 16 y 21 años que no haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. La duración del curso es de 9 meses incluyendo formación teóricopráctica en aulas y talleres formativos y prácticas en empresas.

Con un máximo de 15 alumnas y alumnos en cada uno de los dos grupos, las clases comienzan este lunes día 18 de septiembre y terminarán el 21 junio de 2024. Su objetivo es que todos los alumnos alcancen competencias profesionales para la obtención de un certificado de profesionalidad de nivel 1 y tener la posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria.

La concejal del área de Acción Social, Familia y Cooperación al Desarrollo del Consistorio oscense, Marta Escartín, ha resaltado la empleabilidad de estos cursos y ha dicho que “cada año, los alumnos van promocionando y llegan a trabajar en empresas privadas, donde han realizado las prácticas”. Ha añadido que “se va a seguir en esta línea y haremos un diagnóstico de las necesidades que hay en Huesca, ya que hace un tiempo que se desarrollan estas dos especialidades”.

La responsable del área de Formación del Ayuntamiento de Huesca, Marusia Almudévar, ha recordado que “estos cursos también pretenden facilitar el desarrollo de competencias básicas de la educación obligatoria para ampliar las posibilidades de inserción de los alumnos”.

Álex Hernández y Jorge Grasa son dos de los alumnos que comienzan el curso de electricidad y consideran que esta FP puede ser su última oportunidad de formarse y encontrar trabajo. Hernández ha señalado que “no me he sacado la ESO y esto es una buena oportunidad para encontrar un trabajo”. Por su parte, Jorge ha dicho que “a mi me pasaron la información y opté por apuntarme porque no tengo tampoco la ESO”.

El Ayuntamiento fomenta y realiza estos cursos desde 1995 y, este año, hay 15 plazas en cada uno. Por el momento, quedan dos plazas en cada programa.