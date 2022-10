Jornada formativa para prevenir la violencia de género en jóvenes y adolescentes

La subdelegación de gobierno organiza esta jornada que tendrá lugar de 17:00 a 19:30 en el Centro de Profesorado Ana Abarca de Bolea, con inscripción abierta hasta completar aforo

La Subdelegación del Gobierno en Huesca, a través de su Unidad de Violencia contra la mujer y en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, organiza hoy la jornada formativa ‘Prevención de la violencia de género y sexual en jóvenes y adolescentes’. La ponencia, a cargo de la socióloga Carmen Ruiz Repullo, tendrá lugar de 17:00 a 19:30 en el Centro de Profesorado Ana Abarca de Bolea de la capital altoaragonesa (c/Sancho Ramírez, 24).

La sesión está dirigida de forma preferente a agentes ponentes del Plan Director para la Seguridad y Convivencia Escolar, docentes, trabajadores sociales y agentes de igualdad, pero está también abierta al público general y se podrá seguir de forma online a través del enlace que se facilitará a las personas inscritas. Las inscripciones pueden realizarse a través de este formulario o del correo electrónico unidades_violencia.huesca@correo.gob.es.

Entre los objetivos de la misma están analizar las formas de machismo en el proceso de socialización amorosa y sexual; identificar la violencia de género y sexual que tiene lugar en la adolescencia; analizar el concepto de masculinidad hegemónica como factor de riesgo; visibilizar la construcción de la cultura de la violación y la cibermisoginia; por último, se busca dotar a los profesionales de herramientas para abordar la violencia machista en todas sus manifestaciones.

Ponente

Carmen Ruiz Repullo (Córdoba, 1976) es una socióloga española especializada en violencia de género en adolescentes y jóvenes, galardonada con el Premio Meridiana en 2017. Imparte formación en materia de género y prevención de la violencia de género para profesorado, alumnado, familias y personal técnico de administraciones públicas. Ha realizado labores de consultoría para distintos organismos públicos como la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España.

Es autora del cuento ‘La historia de Pepe y Pepa’, donde representa la violencia de género en una escalera en la que los dos protagonistas, adolescentes que acaban de comenzar una relación, van subiendo peldaños. En cada escalón, Pepe controla un poco más a Pepa, y los ejemplos que utiliza están basados en hechos reales que ha ido extrayendo de sus charlas y talleres. Entre sus publicaciones se encuentran además manuales, tales como la guía del juguete no sexista ‘Nuevas formas de jugar, campaña del juego y el juguete no sexista, no violento’ (2007). ‘Abre los ojos, el amor no es ciego’ (2009) o ‘Igualdad de Género (Aprender es crecer en conexión)’ (2016).