La Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, FECAPA, pide rebajar la tensión sobre la retirada de las mascarillas en los patios de recreo. Así lo ha trasladado el vicepresidente territorial en Huesca de FECAPA, Arturo Arizón, tras conocer que a partir de hoy los 126.600 alumnos de Primaria y Secundaria de Aragón podrán salir al patio sin mascarilla.

El Gobierno aragonés aplica la decisión adoptada por el Gobierno de España. El acuerdo publicado en el BOE no hace excepciones sobre los colegios, por lo que los recreos son considerados como cualquier otro espacio abierto. Por tanto, no es necesario usar la mascarilla. El consejero de Educación, Felipe Faci, ha señalado que tampoco se contempla la excepción cuando no se garantice una distancia de un metro y medio. El Real Decreto estatal no considera los patios lugares de aglomeración, ni siquiera en aquellos centros con más alumnos.

También se flexibilizan otras restricciones en los colegios. La orden de Educación que reguló la vuelta a las aulas tras la Navidad quedará derogada y se volverá a aplicar la del 30 de agosto. Por ejemplo, los padres podrán acceder a los centros y las tutorías volverán a ser presenciales. La consejería prevé mandar una instrucción a los centros con estas novedades.

Arizón se ha hecho eco de las distintas opiniones que ha suscitado la retirada de la mascarilla en los patios de recreo y entiende que hay que rebajar la tensión sobre este tema porque fuera del horario escolar los niños se relajaban en esa medida. Así, ha manifestado que “los niños tomaban el almuerzo y se quitaban la mascarilla” y “creo que hay que rebajar la tensión que hay entre los padres porque ahora preocupa que puedan estar en el patio del recreo sin mascarilla, cuando una vez que ha pasado el horario escolar estos niños han ido al parque y allí pasa de todo”. Por ello “no hay que responsabilizar a la comunidad educativa y a los centros cuando dentro de los mismos se ha llevado a cabo una medida y fuera se ha liberalizado”.