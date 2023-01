La DPH se plantea la posibilidad de hacer público el servicio de limpieza de edificios y locales

La Diputación Provincial de Huesca se plantea la posibilidad de hacer público el servicio de limpieza de edificios y locales, cuyo sector inicia este viernes el duodécimo día de huelga indefinida, tras no alcanzar un acuerdo con la patronal para que su retribución se equipare al salario mínimo interprofesional.

La huelga de los trabajadores de limpieza de edificios y locales de la provincia de Huesca cumple hoy su duodécimo día de huelga indefinida, covocada por los sindicatos UGT y CCOO, ya que no han llegado a un acuerdo con la patronal y es que estos trabajadores piden cobrar 1000 euros mensuales por catorce pagas. Este conflicto laboral ha llegado a las administraciones a las que prestan este servicio y tanto la DPH como el Ayuntamiento de la capital oscense han requerido a la patronal que se llegue a un acuerdo cuanto antes, y consideran que las reivindicaciones de los trabajadores son justas. Así lo indicaba ayer el alcalde de Huesca, Luis Felipe, al que hoy se ha sumado el presidente de la DPH, Miguel Gracia, quien ha informado de que la DPH se plantea hacer público este servicio.

Gracia ha señalado que “esta presidencia ha planteado, en un escrito a GRHUSA, el camino para poder incluir el servicio de limpieza en la sociedad pública GRHUSA, al igual que hace con la limpieza viaria” y “asimismo está en consulta dentro de la institución la municipalización del servicio de limpieza, como han hecho ayuntamientos en la provincia de Huesca con algún servicio como el agua u otras cuestiones”.

Así, la DPH ha enviado un escrito a la empresa púbica Grhusa, en el que textualmente apunta que “ante la situación derivada del conflicto del sector de la limpieza, por falta de acuerdo para alcanzar un convenio colectivo, es interés de esta Presidencia analizar posibles alternativas para la prestación del servicio de limpieza en las distintas instalaciones provinciales, una de las cuales podría ser la encomienda o encargo de su gsstión a GRHUSA como empresa pública. Por ello pide a esta empresa que analice la posibilidad legal para ello indicando los pasos que pudieran ser precisos, toda vez que la DPH debe proceder próximamente a la licitación del nuevo contrato.

Miguel Gracia ha apuntado la necesidad de llegar a un acuerdo entre patronal y trabajadores y hace referencia al salario que cobran estos trabajadaores y a que la provincia de Huesca es la única que no tiene convenio en este sector desde hace cinco años. Así, ha dicho que “es de mucho interés que cuanto antes sean capaces de llegar a un acuerdo la patronal y los sindicatos” y “he visto nóminas en las que no se alcanza el Salario Mínimo Interprofesional y la provincia de Huesca es la única que no tiene convenio y lleva más de cinco años sin convenio y no puede seguir así”.