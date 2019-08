Cruz Roja ha realizado más de 130 asistencias en la calle durante los cinco primeros días de las fiestas de San Lorenzo, que se celebran en Huesca. Las asistencias no han revestido gravedad y entre las causas figuran lipotimias, cortes o caídas.

De ello ha informado el director del área de Salud y Socorros de Cruz Roja Huesca, Óscar Gracia, quien ha resaltado la normalidad en el transcurso de las fiestas y la ausencia de intervenciones graves por parte de la entidad que coordina.

El dispositivo de Cruz Roja, que presta especial atención a los eventos de mayor concurrencia, entre ellos, las vaquillas, que tienen lugar todos los días a primera hora de la mañana, se reforzó los días 9, 10 y 11, coincidiendo con el fin de semana e inicio de las fiestas.

Cruz Roja ha realizado más de 130 asistencias en la calle durante los cinco primeros días de las fiestas. El día 9, se atendió a 39 personas, 6 de ellas eran trasladadas al Puesto Médico Avanzado y dos al hospital San Jorge; además otras 26 personas fueron asistidas por los equipos sanitarios de Cruz Roja por lesiones menores. El día 10, se atendieron a 28 personas, de las que 17 no requirieron traslado a centros sanitarios, mientras que otras 7 fueron atendidas en el Puesto Médico Avanzado y el día 11, se asitió a 33 personas, de las que 11 fueron trasladadas al hospital San Jorge. Además, los sanitarios de Cruz Roja atendieron a otras 19 personas que habían sufruido diversos percances. Cruz Roja atendió a 17 personas el día 12, 5 de ellas fueron trasladadas al hospital San Jorge y otras 9 personas fueron asistidas aunque no requirieron traslado a centros sanitarios y el día 13 se atendieron a 13 personas, de las que 3 fueron evacuadas al hospital San Jorge y otras 7 fueron atendidas pero no tuvieron que ser trasladadas.

Un total de 7 ambulancias y más de 50 voluntarios conforman el dispositivo sanitario de Cruz Roja con motivo de las fiestas de San Lorenzo.