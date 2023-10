CEOS espera saber cómo se complementarán en Huesca los Bonos Impulsa y el programa Volveremos

La Confederación de Empresarios de la provincia de Huesca está a la espera de conocer cómo se complementarán en Huesca los Bonos Impulsa y el programa Volveremos. Ambas iniciativas persiguen reactivar la actividad comercial y económica.

Los Bonos Impulsa es una iniciativa que surgió en Huesca a raíz de la pandemia con el objetivo de reactivar la actividad comercial y económica mermada como consecuencia de las restricciones sanitarias para evitar la propagación del Coronavuris y se ha quedado instaurada en la capital oscense y se ha extendido a otras localidades oscenses debido al éxito entre los comerciantes y los clientes. Por otra parte, la consejera de Economía del Gobierno de Aragón anunciaba en su reciente vista a Huesca la extensión del programa Volveremos que se desarrolla en Zaragoza al resto de la comunidad autónoma.

Dos iniciativas que según el director general de CEOS, Salvador Cored serán complementarias, a a espera de saber cómo. Cored ha resaltado la buena acogida de la iniciativa entre los comercios de Zaragoza. “Volveremos es una buena iniciativa en Zaragoza y los comercios la han acogido bien, pero es diferente, es a través de una APP con descuentos de hasta el 15 por ciento y veremos cómo se complementa, lo importante es que saldrán las dos promociones”.

De ello ha hablado Cored coincidiendo con la fase presencial de los Bonos Impulsa que se lanza este miércoles. La campaña de los Bonos Impulsa de este miércoles 4 de octubre se desarrolla de forma presencial, y está destinada a las personas que no han sido beneficiadas en todas las campañas que se han desarrollado durante los años 2022 y 2023. Se trata de una modificación que aportan los Bonos Impulsa para dos campañas en concreto, la de la pasada semana y la de esta, que han pasado a desarrollarse de forma física y no virtual, como es habitual, con el objetivo de ampliar las posibilidades de obtener descuentos en las compras de Huesca y de que personas que no tienen manejo o acceso a Internet puedan optar a ello.

Así, hoy la campaña ha comenzado a las 10,00 horas en la plaza López Allué, para obtener los bonos descuento, para después efectuar las compras en el comercio oscense. Los bonos son de 10 euros y se pueden obtener varios hasta completar los 50 euros mensuales a los que se pueden acceder.

Esta iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Huesca en colaboración con CEOS-CEPYME HUESCA y reparte Bonos, en esta ocasión y hasta hoy, por valor de 30.000 euros en descuentos, que se traduce en un 20 por ciento de rebajas en compras para incentivar el consumo en las empresas locales.

Así, hoy concluye la fase presencial y “el próximo martes se lanzarán de forma virtual los bonos caducados”, es decir, “los que han sido conseguido pero no han llegado a canjearse en ningún comercio”, ha confirmado Cored.