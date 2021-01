Carreteras limpias en la provincia de Huesca pero preocupa el hielo

Las carreteras de la provincia de Huesca van recuperando la normalidad tras el paso de la borrasca Filomena aunque ahora preocupa la aparición de hielo por las bajas temperaturas. Por eso desde la jefatura provincial de tráfico se recomienda extremar la precaución.

Durante el fin de semana, los equipos de vialidad invernal han estado trabajando para acondicionar las carreteras de la red principal y secundaria de la provincia. Afortunadamente aunque se han producido algunas situaciones complicadas, no se ha registrado ninguna incidencia reseñable como explicaba la jefa provincial de tráfico. Margarita Padial recuerda que " se han ido limpiando las carreteras pero no ha habido ninguna incidencia reseñable excepto el corte de circulación para vehículos pesados y la obligatoriedad de las cadenas y apenas ha habido circulación de vehículos"

Las carreteras en la red provincial están limpias, pero ahora preocupa el hilo por las bajas temperaturas que se están registrando en la provincia. Margarita Padial recuerda algunos consejos. Lo más importante es no coger el vehículo si no es necesario y en la conducción ir con velocidad moderada, evitar zonas sombrías y no tocar el freno. Margarita Padial recuerda que " hay que ir a una velocidad más moderada y previsiblemnte hay las zonas de penumbra y sombrías se pueden producir placas de hielo así que extremar la precaución, aminorar la velocidad, manejar con suavidad el volante y sobre todo no tocar los frenos". Esos son los principales consejos que explica la jefa provincial de tráfico para conducir en hielo pero si podemos evitar el desplazamiento en determinadas horas será mucho mejor que conducir.

El hielo es el enemigo invisible y puede provocar muchos problemas si no se circula con precaución