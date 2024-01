Asaja Huesca reclama al Gobierno de Espeña las ayudas a la sequía prometidas en 2023

El sindicato agrario Asaja Huesca ha reclamado al Gobierno de España que cumpla con el anunció que realizó hace 8 meses y pague las ayudas a la sequía, ya que en estos momentos no cuentan con una resolución sobre los beneficiarios de agricultura, mientras que las ayudas a la ganadería y frutales cuentan con resolución, aunque no todos los beneficiarios las han cobrado. Estas ayudas fueron aprobadas por el Gobierno de España para hacer frente a la situación de sequía.

El presidente de Asaja Huesca, Fernando Luna, apunta que estamos en 2024 y estas ayudas se anunciaron en 2023. “Desde Asaja lanzamos esta preocupación muy extendida para todos los agricultores y es que no podemos olvidar que venimos del año 2023 que ha sido catastrófico y que al sector agrícola se nos prometieron una serie de ayudas por la sequía y no han llegado”. Ha lamentado que “hemos tenido que hacer frente a una siembra con una gran desmoralización, descapitalización y desorientación y sobre ese dinero que se nos prometió no sabemos ni su cantidad ni el día de cobro”.

Luna ha señalado que el sector “siente bastante preocupación”, por un lado, por la falta de luvia y, por otro, por el “abandono de la administración” para con el sector cerealista. Además, ha añadido que a ello se suma la situación del agro oscense ya que “el 50 por ciento de la provincia de Huesca está en un estado de germinación por debajo de lo normal en esta época del año”. Ha señalado que “hay muchos campos en los que todavía no ha nacido desde siembras en noviembre y en diciembre” y

“en el sur de la provincia tenemos un hándicap importante porque el cereal está sin nacer y esto agrava todavía más la situación del 2023”.