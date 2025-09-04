Sergi Guilló: “Queremos prolongar en Ceuta la mejor versión del Huesca”

La SD Huesca afronta este domingo (14.00 horas) una de las salidas más exigentes de la temporada. El conjunto azulgrana visita al AD Ceuta en un desplazamiento largo y peculiar, condicionado por la logística del viaje, pero que su entrenador, Sergi Guilló, rechaza utilizar como excusa: “Ellos lo tienen que hacer cada dos semanas, nosotros solo una vez en toda la temporada”.

Guilló compareció este viernes en la previa del choque y repasó el momento de su equipo, el estilo del rival y las claves que marcarán el encuentro. El técnico subrayó que el vestuario atraviesa una fase de crecimiento colectivo: “Ya llevamos casi tres meses juntos y cada vez nos conocemos mejor. Esa es la línea para seguir progresando, consiguiendo puntos y victorias, que es como queremos sumar”.

El entrenador azulgrana advirtió del potencial del rival: “Son un equipo muy poderoso, que trata muy bien el balón, que inicia desde atrás y que acelera cuando conecta con la siguiente línea. Tienen jugadores determinantes y no me va a sorprender el tipo de partido al que nos enfrentamos. No será fácil”.

El conjunto ceutí llega con bajas y cambios en su plantilla, pero Guilló considera que mantienen un sello reconocible: “Se han reforzado tras perder a un chico joven que estaba marcando diferencias, tienen la sanción de Anuar, pero siguen fieles a su filosofía. Conocemos bien al rival y sabemos qué partido tenemos que hacer”.

La expedición oscense vivirá un desplazamiento largo hasta la ciudad autónoma. El equipo viajará este sábado en AVE y se entrenará por el camino. “Llegaremos a Algeciras el domingo a las 8 y decidimos hacer otra noche más para evitar un trayecto de once horas en autobús. Es un viaje complicado, pero hemos elegido la mejor opción”, explicó Guilló.

El horario tampoco ayuda: “A mí me gusta llegar con margen, no cenar y jugar al día siguiente a mediodía. Pero es lo que hay, y no es excusa”.

El técnico reafirmó que no renunciará a su plan pese a jugar lejos de El Alcoraz: “Nuestra idea es siempre la misma, ser protagonistas con balón más de lo que lo hemos sido en estos tres partidos. Queremos prolongar los buenos tramos y mantener la intención de presionar alto. Sabemos que a veces habrá que replegar, pero vamos a ser valientes tanto en casa como fuera”.

El técnico elogió la figura de Sergi Enrich, capitán y referente del club: “Es un pilar fundamental, nos da vida en el día a día y empieza la temporada a muy buen nivel. No se conforma con 100, quiere llegar a 110 y 120. Representa los valores del club y es una leyenda como Camacho. Ojalá le quede carrera para rato”.

Guilló mostró respeto por el contexto que se encontrará el equipo en el Alfonso Murube: “Ceuta es un lugar que a veces se ha despreciado por la lejanía, pero a mí me encantó el ambiente de fútbol que viví allí el año pasado. La afición se vuelca, aprieta mucho y va a ser un año especial para ellos después de 50 años sin fútbol profesional. Será un ambiente fantástico”.