La SD Huesca piensa en Valladolid y enciende la calculadora

La semana ya adquiere velocidad de crucero en la SD Huesca, y a 72 horas del partido en el José Zorrilla frente al Real Valladolid del domingo no se despejan las dudas que se arremolinan en torno a la cabeza del técnico Antonio Hidalgo, sino que crecen. A los problemas físicos de Gerard Valentín y Enzo Lombardo, que todavía no han pisado el césped desde el martes y se han quedado un día más en el gimnasio, se une Álex Balboa, que en el entrenamiento del miércoles dio un mal giro y también se ha quedado al margen. En todo caso, su concurso en Pucela no peligra y quedan dos sesiones más para calibrar los casos del extremo catalán y el mediapunta francés.

También hemos hablado con Juanjo Camacho, de la Fundación Alcoraz. La SD Huesca, a través de la Fundación, ofrece para el verano 2024 tres tipos de Campus. Este jueves tenía lugar una rueda de prensa para presentar la oferta estival que se engloba bajo el título 'Un verano con la SD Huesca'.

A los habituales de verano en Huesca y Graus, se suma, por segundo año, el de Alto Rendimiento, que se desarrollará de manera integral en las instalaciones de la Base Aragonesa de Fútbol, y que contará, junto a otros, con dos entrenadores de nivel como son los futbolistas Luso Delgado y Fernando Arnedillo.