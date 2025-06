El Huesca aclara la formación de la nueva grada de animación y abre la puerta de salida al portero Juan Pérez

El Huesca busca portero para la próxima temporada como recambio de Juan Pérez, al que le abren la puerta de salida. El cancerbero de Almudévar no ha podido mostrar su potencial como azulgrana y la entidad altoaragonesa cree oportuno la posibilidad de separar sus caminos. Juan Pérez ha disputado nueve partidos esta temporada y no ha podido igualar el nivel de Dani Jiménez, que ha sido uno de los mejores porteros de Segunda, por no decir el mejor.

Juan Pérez tiene un año más de contrato con el Huesca, pero la entidad comprende que todas las partes pueden estar interesadas en cerrar el ciclo del meta oscense en el equipo de su tierra. El portero ha estado durante dos temporadas y media en su casa. Durante este tiempo no ha tenido un rol protagonista. Su partido frente al Oviedo marcó un antes y un después. Los oscenses luchaban por el Playoff y en el inicio del partido el meta hizo una mano fuera del área que le costó la roja

Sin Juan Pérez, el Huesca buscaría a un portero que completase una meta formada por Dani Jiménez y Adrián Pereda. El meta cántabro renovará con los oscenses, aunque seguirá siendo el portero titular del filial. La dirección deportiva busca un portero con potencial para crecer a la sombra de Dani Jiménez y que pueda sustituir la probable baja de Juan Pérez.