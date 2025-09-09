Enol se reivindica como opción goleadora de la SD Huesca

La SD Huesca regresó de vacío de su visita a Ceuta tras caer por 2-1 en un partido marcado por la expulsión de Sergi Enrich y que evidenció las dificultades del equipo para mantener la regularidad durante los 90 minutos. El conjunto oscense encadenó una derrota que deja sensaciones encontradas: la primera parte fue claramente favorable al rival, mientras que la reacción azulgrana llegó con un hombre menos sobre el campo. El técnico Guilló reconoció tras el choque que su equipo fue “de más a menos” y que “pagó” el hecho de sentirse cómodo en posiciones retrasadas. “Nos han hecho un gol pronto y hemos esperado al descanso para intentar hacer cambios. Luego llegó la expulsión de Sergi, y se nos ha puesto el partido muy cuesta arriba”, analizó. Con diez jugadores, sin embargo, el Huesca mostró su mejor versión. Enol, que firmó su primer tanto como profesional, igualó el choque con un derechazo que alimentó las esperanzas oscenses. “A partir de ahí el mejor Huesca se ha visto con 10, intentando ser valientes y presionando. El partido se volvió un ida y vuelta. Sabíamos que debíamos encontrar el gol en una acción individual o a balón parado. Ha sido un golazo de Enol, pero con el cansancio y una mala basculación ellos encontraron un gran pase y marcaron el 2-1”, resumió el entrenador. El joven delantero asturiano fue uno de los protagonistas de la tarde. “Vi que estaba uno para uno y me la jugué, saqué el instinto para marcar. Este gol me va a dar mucha confianza. Voy a seguir trabajando y dándolo todo para ayudar al equipo”, explicó tras el encuentro. Pese a la derrota, Enol quiso transmitir un mensaje de optimismo: “Estamos jodidos, pero el fin de semana que viene tenemos otro partido nuevo para intentar ganar. Nos va a venir bien para acercarnos al nivel que queremos como equipo”.