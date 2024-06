Ángel Martín González reconoce que su área ahora "está atada de pies y manos"

El director deportivo del club Ángel Martín González ha realizado su rueda de prensa final de temporada en la que ha destacado en primer lugar que “cuando sepamos la situación real económica del club hablaremos con los jugadores. Nos quedaban 14 efectivos si se quedaba Kento y tras su marcha somos 13, por lo que tenemos que fichar a ocho o nueve jugadores”.

No obstante, el directivo se ha mostrado prudente respecto al aterrizaje de posibles fichajes, pues “no puedo ofrecer algo que no voy a poder dar. No sé si voy a disponer de uno, dos o tres millones. No puedo ofrecer contratos si luego no puedo respetarlos. Hay que esperar, tener paciencia y a ver si la semana que viene podemos saber de qué disponemos”.En Deportes Cope hemos analizado en profundidad una comparecencia realista y poco ilusionante.

Martín González ha tenido halagos hacia el técnico, un AntonioHidalgo que ha sabido coger al equipo y rescatarlo hasta lograr la permanencia. Hecho que le ha hecho renovar automáticamentepor otra temporada más. “Se ha ganado el respeto de todo el mundo y la renovación. Estamos encantados con su ayuda. Lo conocía de cuando lo tenía en Osasuna y tiene un carácter increíble”. Martín González ha querido anunciar que “el inicio de la pretemporada será el día 8 de julio. A partir de ahí tendremos partidos comprometidos. HabráBenasque”.