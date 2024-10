Del 25 al 27 de octubre comienza la primera edición de Extrarradios en Almudévar

El festival Extrarradios se desarrolla en dos municipios de la Comarca de la Hoya de Huesca, del 25 al 27 de octubre en Almudévar y del 31 de octubre al 3 de noviembre en Ayerbe.

Debido a la previsión meteorológica y otros ajustes logísticos, se han realizado algunas modificaciones en la programación de Extrarradios en Almudévar. Las actuaciones programadas en la Balsa de la Culada se trasladarán a la Plaza Cubierta. Además, el mago y humorista Pepín Banzo, que originalmente iba a actuar el domingo 27 de octubre, actuará el sábado 26 de octubre. Y, por último, en lugar de Shumm[Ø]Ra, se suma a la programación Jorge Casasnovas el 25 de octubre.

El Festival Extrarradios arranca su programación este fin de semana en Almudévar, con una propuesta diversa que incluye exposiciones, danza, teatro y conciertos diseñados para generar reflexión en torno a temas como la censura, la libertad de expresión y la resistencia cultural. Estos conceptos se enmarcan en el eje temático de esta primera edición: “Disidencias”.

El viernes 25 de octubre, a las 19:00 horas, se inaugura la exposición “¿Estás censurado? 12 grandes éxitos de la cancelación en el cómic español” en la Sala de Exposiciones de Almudévar. Comisariada por Óscar Senar, la muestra presenta obras de doce prestigiosos autores de cómic: Bernardo Vergara, Camille Vannier, Xcar Malavida, Mamen Moreu, Sara Soler, Paco Alcázar, Marina Velasco, Dani García-Nieto, Alfonso Zapico, Luis Bustos, El Vázquez y José Domingo. Estas piezas exploran los casos más relevantes de censura y persecución en la historia del cómic en España, desde el secuestro del ¡Cu-Cut! en 1905 hasta el número de El Jueves en 2007. La exposición estará disponible hasta el 15 de noviembre. La inauguración contará con la música punk del grupo local Null en la Plaza Cubierta.

A las 20:00 horas, en el Centro Cultural de Almudévar, el guitarrista, productor y compositor zaragozano Jorge Casasnovas, quien también participa en Ayerbe junto a Júlia Cruz, presentará su obra, que fusiona elementos de jazz, folclore y música electrónica. Casasnovas publicó su primer EP, Agua Menudita, en 2021, y ha colaborado con artistas como Marc Ribot y Niño de Elche. A continuación, la banda Nomades, formada por Alaoua Idir (oud), Alain Angeli (saxo), Etienne Lecomte (flautas) y Laurent Guitton (tuba), presentará su álbum Afrique. Este cuarteto con base en Francia propone un periplo musical entre el Magreb y Europa, fusionando música tradicional con diálogos culturales que crean puentes entre Oriente y Occidente.

El sábado 26 de octubre, a las 12:30 horas, en la Plaza Cubierta, Pepín Banzo divertirá a los asistentes con su singular espectáculo de música, magia y humor, diseñado para todos los públicos.

Por la tarde a las 17:30 horas, en la Plaza Cubierta, comenzará con el espectáculo de danza “Cuerpos disidentes”, que presenta tres piezas coreográficas: “Aquí el desierto ya no tiene ni principio ni fin” de Laura López Muñoz, “Tramallar” de Carlos Campo Vecino, y “Le dijo la sartén al cazo” de Pablo Pérez Alonso. Las piezas se adentran en temáticas como el aislamiento social, la extrañeza ante los otros, la diversidad sexual, la tolerancia o la libertad de los cuerpos frente a la opresión.

A las 19:30 horas, en el Centro Cultural de Almudévar, llega el monólogo “Infiltrado en Vox” de Teatro del Barrio, reciente Premio Nacional de Teatro 2024. Esta producción está protagonizada por el escritor, periodista y activista oscense afrodescendiente Moha Gerehou, ex presidente de SOS Racismo España. Gerehou debuta en el lenguaje escénico para impulsar la conciencia y el movimiento antirracista, desarticulando el mensaje discriminatorio que difunde la extrema derecha. Últimamente le preocupa el empoderamiento que sienten muchas personas para ser racistas. Fue así como se le ocurrió infiltrarse en VOX, afirmando que ha repetido ser español incluso más veces que Santiago Abascal.

La noche del sábado culmina con el concierto “Incorrección artística” en la Coliseum de Almudévar. Esta velada ecléctica propone cuatro formas diferentes de acercarse a la disidencia desde la creatividad. A las 22:00 horas, Dorian Wood, artista multidisciplinar con sede en Estados Unidos, cuyo trabajo busca desafiar tradiciones y sistemas que marginan a las personas, presentará un show especial en el que interpretará la totalidad de “I do not want what I haven’t got”, disco innovador de Sinéad O’Connor, en un formato íntimo de voz y piano, ofreciendo un homenaje a la cantante y compositora recientemente fallecida. A las 23:00 horas, María Rodés, una de las voces más destacadas de la escena musical actual, defenderá las canciones de su álbum Maria Canta Copla, grabado en 2014, con el que intentó derribar prejuicios sobre un género musical muy a menudo demonizado. En este álbum, hizo versiones de canciones populares españolas de la posguerra, originalmente interpretadas por figuras icónicas como Lola Flores, Concha Piquer y Marifé de Triana. A medianoche subirá al escenario LaPili, polifacética artista manchega que desmonta tópicos y rompe esquemas con su explosiva y combativa mezcla de trap, reguetón y sonidos urbanos. DJ Rizos cerrará la velada a la 1:00 horas con sus sesiones llenas de ritmo y eclecticismo. Habrá autobús disponible para facilitar el acceso a los asistentes; los billetes de ida y vuelta se pueden comprar desde el enlace: https://www.eventbrite.com/cc/autobuses-extrarradios-2024-3759329

La programación del domingo 27 de octubre, dará comienzo a las 16:00 horas, en el Centro Cultural de Almudévar, donde se proyectará la icónica película Fahrenheit 451 de François Truffaut, una obra maestra que aborda los peligros de la censura y el control social.

A las 18:00 horas, en la Plaza Cubierta, los Titiriteros de Binéfar presentarán Memoria Histriónica, una obra dirigida a un público adulto. Esta pieza está compuesta de varias partes: un diálogo entre Ubalda, una vieja de suburbio, y la Virgen María, escrito por María de la O Lejárraga en el primer tercio del siglo XX; una sección que glosa la vida de don Joaquín Costa; un recuerdo de la sublevación de los capitanes republicanos en Jaca en diciembre de 1930, Galán y García Hernández; y las greguerías de Ramón Gómez de la Serna en tiempos de la República. Todo ello se presenta mediante títeres, objetos y música.

La música africana actual constituye un semillero de propuestas excitantes, originales e innovadoras, y se constatará con la velada “África insurgente” en la Coliseum. En ella estarán, a las 19:00 horas, Avalanche Kaito, un griot urbano burkinés que lidera este proyecto junto al dúo belga de productores Benjamin Chaval y Arnaud Paquotte, ofreciendo una poderosa mezcla de post-punk, electrónica, free jazz y ritmos afro. A las 20:15 subirá al escenario Ammar 808, un tunecino especialista en hacer crossovers de músicas del Magreb con sonoridades techno de baja frecuencia. Su puesta en escena es un encuentro sensorial entre lo visual y lo musical. Y, para finalizar, a las 21:30 horas actuará Kabeaushé, un artista keniano que se autodefine como no binario. Es una de las figuras africanas con mayor proyección. Fusionando sin esfuerzo psych-soul, gospel, trap y freak funk, ofrecerá una clase magistral sobre cómo ser imperdible.

Las entradas están disponibles en la web extrarradios.com hasta una hora antes de cada evento, y también pueden adquirirse en taquilla justo antes de los espectáculos