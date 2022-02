Poels vence en Baza y se hace con el maillot amarillo

Era el día en el que el ASTANA quería dar el golpe en la mesa. Desde pronto un grupo de quince ciclistas se adelantaban para intentar recorrer el camino hasta Baza en solitario, y de camino, llevarse el maillot amarillo. El plan salia como querían los kazajos, “Superman” estaba en la escapada, y estaba acompañado de uno de sus apoyos de lujo, su compañero Lutsenko.

Poco a poco, la distancia iba aumentando, y el plan seguía su curso. El ciclismo nacional y andaluz estaba de enhorabuena, ya que Cristian Rodríguez andaba listo y le seguía la rueda al gran favorito. Se seguía cumpliendo el guión hasta que a falta de quince kilómetros Wouters Poels, del BAHRAIN, saltaba buscando la victoria. A su zaga, marcando al rival, el gregario del ASTANA Lutsenko, que debía vigilar por los intereses de su líder. Acompañaba pero no ayudaba, lógicamente, pero lo que nadie podía esperar es que el holandés tirara solo, y López no tuviera a nadie en el grupo que lo ayudara. Lo intentó el colombiano, tirando solo del grupo, pero su esfuerzo no fue suficiente y al final, victoria para Poels, que se convierte en nuevo líder, y “Superman” a 10 segundos, y el siempre valiente Cristian Rodríguez a 12.









Todo queda pendiente de la remontada a la heroica que mañana se pueda dar en la quinta y ultima etapa, entre Huesa y Chiclana de Segura, un continuo sube y baja, terreno propicio para una emboscada que bien puede valer una vuelta