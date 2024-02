La falta de seguridad provoca la suspensión del arranque la Vuelta Ciclista a Andalucía

La Vuelta Ciclista a Andalucía no ha podido iniciarse como estaba previsto esta mañana desde Almuñécar. Cuando los ciclistas de los ciclistas de los 15 equipos participantes se dirigían hacia el control de firmas, se han enterado de que finalmente no tomarían la salida de la primera etapa. La falta de seguridad por falta de efectivos de la Guardia Civil, debido a las protestas del sector agrario, ha sido el motivo de la cancelación de esta primera etapa que tenía un recorrido de 162,3 kilómetros y que acaba en Cádiar.

FALTA DE SEGURIDAD

El Director General de la Vuelta Ciclista a Andalucía, Joaquín Cuevas valoraba la decisión tomada: "Es muy triste esto, comprendo la protestas, pero no los medios. Para el benefico de unos, nos ha perjudicado a unos pocos" expresaba poco después de comunicar la suspensión a los equipos participantes.

A partir de ahora se abre un perido de incertidumbre sobre el futuro de esta decisión de la ronda andaluza: "Vamos a ir como Rambo, dia a día. Vamos a ver si hay pacto del gobierno con los manifestantes. Esta noche veremos que acontecimientos sucede. Claro que peligra la Vuelta" explicaba un preocupado Joaquín Cuevas.





Una pancarta de protesta se podía ver al inicio de la salida de etapa

El dispositivo de seguridad que rodea a la Vuelta Andalucía está compuesto por 100 agentes de la Guardia Civil, a los que hay que añadir los efectivos de los lugares de paso y que debido a las protestas convocadas, no pueden cubrir el paso de los ciclistas: "Sabíamos de las convocatorias y teníamos todos los permisos. Sabíamos las protestas de Motril, el problema no son las manifestaciones oficiales, si no, las manifestaciones ilegales que no se pueden controlar. Hemos sabido de esta decisión esta mañana. Tenemos que buscar alternativas que sean competitivas y seguras. Hay 100 efectivos de la Guardia Civil para la Vuelta, más todos los cruces en las que nos tienen quedar cobertura, más los efectivos que tiennn que volver sus comandancias de origen, por lo que es imposible dar seguridad".

A partir de ahora la organización está valorando como afrontar las cuatro etapas restantes:"Es un tsunamí que te desborda, era la peor de las alternativas que nos podríamos imaginar. Hay que buscar alternativas, hacer un circuito... Buscar la mejor alternativa para generar el mejor espectáculo deportivo y con toda la seguridad", explica Joaquín Cuevas.





REACCIÓN PELOTÓN

Esta iba a ser una Vuelta Andalucía muy especial para Luis Ángel Maté, el ciclista andaluz afronta su última participación en la ronda andaluza y no se podía creer lo que estaba sucediento: "Es una faena muy grande, no lo he asimilado aún. Hay gente de todo el mundo que han preprado la carrera con mucho cariño. Cuando nos los digeron en el bus, no dábamos credito. No conozco bien las razones de las protestas. Todos tenemos derechos y obligaciones y no por reivinvidcar algo debemos molestar a los demás", expresaba el ciclista marbellí.

Los ciclistas se enteraron de la noticia camino de la salida









El veterano corredor ha pasado por cientos de vicisitudes, pero nunca una como esta: "Llevo mil batallas, pero esto nunca me había pasado. Veníamos de correr en otros sitios, donde también había protestas, y hemos podido correr sin problemas".

A partir de ahora, la organización busca alternativas para poder llevar a cabo la competición, realizar circuitos urbanos, pruebas cronometradas, son algunas de las alternativas propuestas para poder poner en marcha la competición.