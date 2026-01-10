Un Betis mediocre donde se da todo por bueno

No hay un discurso ambicioso en el Betis. Los continuos tropiezos con los equipos de abajo de la tabla, la distancia ya sideral con los de Champions, el bajo rendimiento de las grandes 'estrellas', el nivel de algunos fichajes... Todo ello se toma con una normalidad desgarradora dentro del seno del cuerpo técnico, del vestuario y de la planta noble de un club que asiste jornada a jornada a la demostración de que el equipo juega cada vez peor, pero es incapaz de enfadarse por ello.

Y ahora llega la hora de la verdad, de las finales, de recuperar puntos, de reforzar al equipo, pero si nadie admite o ve que hay un problema, ¿quién será capaz de buscar una solución? El Betis camina por la Liga haciendo lo justito y dando cada vez peores sensaciones, pero todos lo dan por bueno. A ver qué depara el futuro.