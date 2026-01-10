COPE
Un Betis mediocre donde se da todo por bueno

Pellegrini no se enfada, el club calla y los jugadores van bajando el nivel

Los jugadores del Oviedo celebran su gol frente al Betis
Ocaña analiza el empate del Betis en Oviedo y su primera vuelta

Andrés Ocaña

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

No hay un discurso ambicioso en el Betis. Los continuos tropiezos con los equipos de abajo de la tabla, la distancia ya sideral con los de Champions, el bajo rendimiento de las grandes 'estrellas', el nivel de algunos fichajes... Todo ello se toma con una normalidad desgarradora dentro del seno del cuerpo técnico, del vestuario y de la planta noble de un club que asiste jornada a jornada a la demostración de que el equipo juega cada vez peor, pero es incapaz de enfadarse por ello.

Y ahora llega la hora de la verdad, de las finales, de recuperar puntos, de reforzar al equipo, pero si nadie admite o ve que hay un problema, ¿quién será capaz de buscar una solución? El Betis camina por la Liga haciendo lo justito y dando cada vez peores sensaciones, pero todos lo dan por bueno. A ver qué depara el futuro.

