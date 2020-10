La visión de Antonio Cordón: "Estamos creciendo de forma agigantada"

Además de la presentación de Juan Miranda, uno de los puntos fuertes de la actualidad verdiblanca era conocer la versión del mercado de fichajes del nuevo director general deportivo del Betis, Antonio Cordón, donde la austeridad económica y la escasez de nombres de postín ha sido la tónica dominante. Lejos de optar por un discurso humilde, el nuevo gurú deportivo del club ha querido sacar pecho ante su gestión de la situación. "No estoy aquí para contentar a la gente, no me importa lo que piensen. A final de temporada o a final de un ciclo veremos dónde estamos y ese es el examen. No consiste sólo en los fichajes, sino en tener una estructura, una filosofía, una exigencia. A día de hoy, los fichajes no te aseguran éxitos. Aseguran el grupo y los entrenadores con el grupo. En los años que llevo, ningún fichaje me ha servido para ganar. Son los grupos y la estructura del club que es donde estamos creciendo de forma agigantada'.

El señor Cordón insistía en que "hemos traído jugadores con experiencia, nos interesaba formar grupo. Los que han venido van a sumar mucho a nivel de experiencia. No ha sido fácil traerlos y no me gusta estar cambiando jugadores. Puedes fichar jugadores buenísimos en cuanto a economía y que no rindan y otros que no costaron nada, que rindan bien. Yo esperaría a ver a final de temporada el rendimiento de los jugadores y ya nos decimos lo que nos tengamos que decir", desafió.

MIRANDA, COMO EN CASA

Por su parte, el nuevo fichaje verdiblanco, Juan Miranda, que estaba acompañado por su familia y agentes quiso dejar claro que "estoy inmensamente feliz de volver a la que considero mi casa y mi familia. Mi sueño siempre ha sido llegar al primer equipo del Betis, me fui al Barcelona joven, pero entraba dentro de los trámites de futbolista pero estoy aquí por suerte y muy contento", al tiempo que afirmaba que "quiero dar las gracias tanto al Betis, como al Barcelona y mi agente por hacer fácil la operación y a mi familia que siempre ha estado apoyándome y la primera opción para nosotros siempre fue el Betis".