La venta de Pau no será la última

La segunda venta más cara de la historia del Betis, la de Pau López, no será la última. La necesidad de incrementar los ingresos de cara a poder acudir al mercado con ciertas garantías va a provocar que la entidad verdiblanca tenga que poner en el escaparate a jugadores importantes de su plantilla. Tanto es así, que el club está teniendo problemas para asegurar los pagos (uno de 20 millones y otro de 28) para hacerse con los servicios del delantero deseado, Borja Iglesias. Ni que decir tiene que se está trabajando a destajo para intentar aplazar el desembolso de todos los fichajes, aunque los clubes se ponen duros a la hora de negociar. Por todo ello, no es de extrañar que nombres como los de Junior, Bartra, Lo Celso y alguno más estén ahora mismo en el candelero.

Así las cosas, los problemas económicos centran la actualidad de un Betis que va a percibir por Pau la cantidad de 23,5 millones de euros más el 50 por ciento del pase de Sanabria. El portero catalán se despedía ayer de los béticos con estas palabras: "Solo tengo palabras de agradecimiento. Me habéis tratado como en ningún otro sitio. Desde el primer día que llegué he notado el cariño. El Betis me ha hecho grande, me ha dado la oportunidad de ir a la selección. Donde esté voy a seguir y os voy a animar. Tenéis todo para seguir creciendo. Sois una afición muy grande. Desde aquí tenéis un bético más animando desde casa”, explicó.