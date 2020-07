Vaclík sólo da un susto

Vaclík salió del campo en camilla en la última jugada ante el Eibar. La victoria sufrida dejaba la sombra de la lesión del guardameta. El checo se marchó con síntomas de dolor y la posibilidad de que la temporada se hubiera acabado para él pasó por la mente de todos los sevillistas. Pero las noticias no son del todo malas y la lesión no es tan grave. Este es el parte médico ofrecido por el club: "Tomas Vaclík, que anoche ante la SD Eibar caía lesionado en el último minuto de juego en un lance con Kike, se ha sometido esta mañana a las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance del daño. El jugador, tal y como informan los servicios médicos del Sevilla FC, sufre un esguince de ligamento lateral interno en la rodilla izquierda, según revelan las pruebas realizadas. El guardameta checo se encuentra pendiente de evolución de cara a los próximos partidos".

A la Liga le quedan pocos días para finalizar, pero es posible que el portero pueda reaparecer en los últimos encuentros. Lo que está claro es que será baja, como mínimo, para los dos próximos partidos. Lo que parece claro es que sí podrá participar en la eliminatoria con la Roma. Ahora le tocará el turno a Bono, un guardameta que ha dejado demasiadas dudas en las pocas intervenciones que ha tenido esta temporada.

LA FELICIDAD DE OCAMPOS

Ocampos firmó un partido casi de guión cinematográfico. Hizo el gol y protagonizó una parada inesperada cuando le tocó suplir a Vaclík: "Cuando dijeron que Tomas no podía, dije yo que me ponía pensando que todo iba terminar rápido y terminó en lo que terminó. Me voy más que contento a casa". Su alegría era inmensa: "Era súper importante ganar hoy, sabíamos que era la noche para sacar la diferencia y poder afianzar lo que hicimos en casa. Cuando se gana, cuando el equipo sale con la mentalidad que salió hoy, todos estábamos defendiendo ese resultado que queríamos y lo logramos. A veces es complicado porque los equipos se cierran, pero lo importante es que se ganó".