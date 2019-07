Una inversión poderosa: 115 millones

El Sevilla sigue presentando públicamente a sus nuevas caras. El último en pasar por el escaparate ha sido el francés Koundé. Un chaval de 20 años con una gran proyección en la que el Sevilla ha invertido 20 millones más variables. No obstante, Monchi quiso aclarar que no es el fichaje más caro de la historia del Sevilla. Koundé mostró su ilusión por explotar en el fútbol español, Pepe Castro descubrió la inversión realizada hasta el momento y Monchi habló del interés por Bergwijn.

Koundé: "Puedo aportar pasión por el juego. Creo que tengo cierta experiencia adquirida en el Girondins para jugar en equipos como el Sevilla y creo que llego a un sitio donde se puede progresar a la vez que ganar, como le pasó a Ramí o Lenglet. Una de las características de mi juego es tratar de sacar en largo cuando se puede. Dentro de un grupo que persigue objetivos altos y ese precio no me preocupa porque no es algo que yo haya podido manejar, es un acuerdo entre dos clubes".

Castro da números: "Son 115 los millones invertidos, yo sí que los tengo muy contados, pero tenemos margen gracias a que los últimos años siempre hemos tenido beneficios y eso nos coloca en buena posición no sólo en cuanto a tesorería, sino en la Liga de Fútbol Profesional y sus límites".



Monchi y la planificación: "En mi historial no creo que haya realizado ningún fichaje bomba, sí algunas salidas han sido bombas. La máquina de hacer billetes no la tenemos. Me preocupa más cerrar la planificación con la idea que tenemos. Hemos realizado una inversión importante. Es para destacar el esfuerzo realizado por el club con ese famoso dinero en el campo. Buscamos con cabeza dónde tenemos que invertir, con una línea marcada y no nos hemos salido ni un ápice".

Monchi y el interés por Bergwijn: "Nunca he dicho que estemos interesados en él. Sí digo que en lo que falta, los pasos son firmes".