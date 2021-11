La UEFA castiga a Fekir con tres partidos

La UEFA no suele perdonar las acciones violentas y ha castigado con tres partidos de sanción a Nabil Fekir, quien fue expulsado en el encuentro ante el Bayer Leverkussen por agarrar por el cuello a Demirbay. Esta sanción impedirá al delantero bético participar en los dos próximos encuentros europeos ante el Ferencvaros y el Celtic de Glasgow. Si el Betis sigue adelante en la Europa League, también se perdería el partido de ida de la siguiente eliminatoria.





Pellegrini no espera fichajes

“Va a ser difícil que traigamos a alguien. La plantilla está completa y está equilibrada. Siempre surgen alternativas sobre todo si se producen ventas. Nos queda hasta final de diciembre pero la idea es mantenerla salvo algo muy especial. No voy a hablar de nombres ni posiciones. Tendremos que evaluar a final de diciembre. Si seguimos bien no hace falta cambiar. La dirección deportiva siempre tiene nombres. Le doy mi respaldo total al plantel y ojalá esté hasta el final de temporada porque se lo ha ganado en la cancha”, ha explicado Pellegrini en una entrevista concedida a El Desmarque. Aunque el equipo arrastra muchos defectos, el técnico no parece dispuesto a apretar a los dirigentes. La delicada situación económica parece que ha enterrado la posibilidad del técnico de solicitar fichajes a la entidad.