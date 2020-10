Sin Emerson no hay paraíso

No son buenas las noticias que llegan desde Heliópolis este lunes en relación a las bajas. Tras una semana en blanco, el lateral derecho Emerson Royal ha vuelto a quedarse fuera de los entrenamientos del Real Betis. Ya son dos los partidos consecutivos que se ha perdido el joven brasileño por lesión al que hay que unir el que no pudo empezar al estar sancionado ras su expulsión por doble amarilla frente al Real Madrid. La cuestión es que las ausencias de Emerson se están antojando fundamentales para su equipo, ya que los de Pellegrini no saben lo que es ganar esta campaña sin que éste ocupara plaza de titular en el once inicial.

Así las cosas, cabe recordar que en la victoria ante el Alavés, Valladolid y Valencia, Emerson Aparecido fue de la partida, además de en la derrota ante el Madrid cuando no pudo terminar el partido. En el resto de derrotas del equipo, Atlético, Getafe y Real Sociedad, el joven defensor no estuvo en el campo. En resumen, sin Emerson no hay victoria y ya son más los partidos perdidos que los ganados por el conjunto verdiblanco este ejercicio.

BARTRA SE UNE A LA LISTA DE TOCADOS

No acaban los problemas para El Ingeniero. En el ensayo vespertino tampoco ha podido participar el central Marc Bartra que hasta este momento ha jugado los siete partidos que llevamos de LaLiga. El catalán se une a las ausencias de Guardado y Juanmi que siguen sin aparecer. Lo único bueno es que Sidnei Rechel si se ha ejercitado con el resto del plantel y se apunta para el choque fundamental ante el Elche. Cabe recordar que Pellegrini perderá también por sanción a Montoya, que fue expulsado en el Wanda con roja directa.