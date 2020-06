El Sevilla se vuelve a atascar en casa

El Sevilla volvió a recordar a los partidos en casa antes del confinamiento. Fue un equipo que no transmitió nada positivo, fue un encefalograma plano y no pudo ganarle a un Valladolid repleto de suplentes. Incluso, Lopetegui tendrá que dar hasta las gracias por la ocasión clamorosa que tuvo el conjunto visitante en el tramo final. Con el Betis y el Barcelona, triunfo y empate, respectivamente, se vio a un Sevilla seguro en defensa, con ocasiones en ataque y con las ideas bastante claras. Sin embargo, la temporada en Nervión no está siendo nada buena. Quizás estos dos partidos primeros hayan sido un espejismo, pero la realidad es que el equipo sevillista ha ganado menos de la mitad de los encuentros disputados en el Sánchez-Pizjuán (7 de 16).

¿Dónde está el problema? Puede ser un conjunto de muchos factores: los planteamientos del entrenador, la poca calidad que tiene el equipo en algunos puestos y, sobre todo, el poco gol que tiene el equipo. Claro, para tener gol hay que generar ocasiones, unas ocasiones que en la segunda mitad no llegaron. Si tuvo Ocampos dos en la primera parte, pero totalmente aisladas. El juego es muy cansino, muy plano, con muchos balones en horizontal y poca verticalidad.

�� Lopetegui: "Tenemos que ser capaces de que los merecimientos se transformen en puntos".#SevillaFCRealValladolid#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 26, 2020

Hay que detenerse en nombres propios. En-Nesyri es un jugador que si quiere jugar al máximo nivel competitivo que reclama el Sevilla debe dar un paso al frente, debe salir más centrado a los partidos y debe demostrar algo más. Suso es otro refuerzo del mercado invernal, que tiene mucha calidad, con gran golpeo de balón, pero que está lejos de su mejor nivel; Escudero estuvo bien en Villarreal, pero ante el Valladolid se volvieron a ver sus carencias; De Jong hace un trabajo descomunal, juega muy bien en equipo, pero ante el Valladolid no tocó un balón.

El Sevilla no puede pretender meterse en Champions League sin argumentos ofensivos. Por ese motivo, y pese a que el juego en determinadas ocasiones, sobre todo en casa, sea plano, Lopetegui tiene mucho mérito al sacarle jugo a una plantilla que está bien cimentada en Koundé, Diego Carlos y Fernando (disputó su peor partido ante el conjunto de Sergio), pero con pocas señales en ataque.

Ante el Valladolid era un partido más que importante para poner tierra de por medio, no lo hizo y ahora pueden acercarse varios equipos a ese cuarto puesto. El Getafe (5º), si le gana el lunes a la Real Sociedad, se colocará a dos puntos del Sevilla.