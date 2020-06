Sevilla-Valladolid (1-1): Con esto no se contaba

No fue un descalabro ni un partido desastroso, pero sí una actuación insuficiente para tumbar a un equipo modesto pero bien trabajado. El Sevilla dejó en la cuneta la opción de haber dado un paso firme para afianzarse en uno de los dos puestos de Champions. Un error que no es definitivo, aún queda mucho por jugar, pero que sí puede hacer mucho daño en el recuento final.

Lopetegui apostó por su mejor once con sólo una modificación: Mudo Vázquez por Jordan. Sergio rotó a un montón de jugadores. El inicio dibujaba un panorama agradable para el Sevilla que empezó dominando. Ocampos mandó un balón al larguero. Parecía cuestión de tiempo. El Valladolid no se deshizo. Es más, aprovechó un doble error de Fernando y Vaclik en una jugada a balón parado para hacer el primer tanto. La cosa se ponía seria para los sevillistas que no contaban con este panorama. El gol eliminó al Sevilla del campo.

En la segunda mitad el equipo reaccionó, aunque sin pegada. Hubo un gol anulado a Munir por fuera de juego (muy justito) y poco más que contar. Lopetegui quitó a De Jong y metió en punta a Munir para darle velocidad. El Sevilla parecía imprimirle más chispa pero sin tirar a puerta. De la insistencia surgieron unas manos (también polémicas) en un remate de Escudero. El penalti lo convirtió Ocampos para rescatar un punto. Dos paradas de Vaclik en el tramo final impidieron la derrota. De Suso, Roni y En Nesiry aún no hay noticias… El Sevilla ofreció muy poco para lo que el partido y la situación necesitaban. Con esto no se contaba.

Ficha técnica:

Sevilla FC (1): Vaclik; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando (Joan Jordán, minuto 46), ‘Mudo’ Vázquez (En-Nesyri, minuto 65), Banega; Ocampos (Rony Lopes, minuto 90), De Jong (Suso, minuto 46) y Munir.

Real Valladolid (1): Masip; Antoñito, Kiko Olivas, Javi Sánchez, Raúl Carnero; Hervías (Óscar Plano, minuto 75), Fede San Emeterio, Míchel (Unal, minuto 74) Waldo (Nacho, minuto 69); Ben Arfa (Alcaraz, minuto 59) y Miguel (Kike Pérez, minuto 75).

Goles: 0-1, minuto 25: Kiko Olivas. 1-1, minuto 81: Ocampos, de penalti.

Árbitro: Pizarro Gómez, madrileño. Amarillas para Fernando, Koundé, Lopetegui, ‘Mudo’ Vázquez, Hervías y Javi Sánchez.