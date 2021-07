El Sevilla traspasa a Bryan Gil y ficha a Lamela

El Sevilla empieza a mover sus fichas en este eterno e inactivo mercado de invierno. El club ha cerrado el traspaso de Bryan Gil al Tottenham y la contratación del Erik Lamela. La operación ronda los 25 millones de euros más variables y el fichaje del atacante argentino por tres temporadas. Ante la posibilidad de que no llegue una potente oferta por kounde o algún otro futbolista, el club ha decidido hacer caja con el traspaso del canterano que se encuentra disputando los Juegos Olímpicos de Tokio.

Lamela ya se ha incorporado a la concentración del primer equipo en Lagos y podría estar disponible para jugar algunos minutos en el amistoso que el Sevilla jugara este martes ante el PSG. El argentino es un centrocampista ofensivo que se desenvuelve por las dos bandas y que llega para animar la competencia con Ocampos y Suso.

Los objetivos de Lamela

"Estoy muy confiado. Confío plenamente en que voy a tener un gran año. Ojalá lo pueda conseguir, le vendría muy bien al equipo. El Sevilla FC tiene una gran plantilla y eso obviamente va a facilitar las cosas. Estoy muy ilusionado. Primero espero sumarme rápido a los entrenamientos, adaptarme. Poco a poco agarrar el ritmo de competencia y luego a competir. Con Reguilón hablé bastante. Desde que él llegó a Inglaterra me habló muy bien del club. Yo ya lo sabía también, conozco a muchos argentinos que jugaron acá y siempre me hablaron muy bien también. Fede Fazio es uno de ellos, Perotti y un montón de argentinos que siempre me hablaron bien del club. Ya sabía que era un gran club. El club viene ganando muchos títulos, eso es algo muy bueno. Personalmente vine acá para seguir ese camino, para ayudar al equipo lo más que pueda. Que todos juntos vayamos para el mismo lado. Esos son los objetivos, seguir ganando títulos, que el club sea cada vez más grande. Incluso que en la Champions se pueda dar algún paso más. Como objetivos personales tengo muchos pero siempre me gusta hablar del equipo".