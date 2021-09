Sevilla-Salzburgo (1-1): Cuando uno se empeña en perder…

El Sevilla tropezó en su debut europeo y dejó en el aire un aire inesperadamente decepcionante. Que un equipo con la experiencia de este Sevilla se ponga en el camino tantas minas no es normal. En 20 minutos provocó tres penaltis: una patada de Diego Carlos en el borde del área, un inexplicable empujón de Navas y una barrida innecesaria de Bono. No tiene justificación ninguna salirse de un partido de este nivel de esta forma. El niño Adeyemi los volvió locos. Si el Sevilla se empeñó en perder, los austriacos también se empeñaron en no ganar: fallaron dos de los tres penaltis. Rakitic sí aprovechó el penalti que tuvo el Sevilla para empatar. El milagro sobrevolaba sobre el Sánchez Pizjuán.

Pero hubo más. En Nesyri, en el arranque de la segunda mitad, puso la guinda a tanto disparate. Simuló el penalti de manera infantil y se ganó a pulso la segunda cartulina amarilla. Qué cosas. Con un jugador menos, el Sevilla se atrincheró. Y los dos equipos mantuvieron su intención de no ganar. Rafa Mir, entre tanto disparate, tuvo una. Pero es que Bono debió inventarse dos estiradas para impedir el segundo del Salzburgo. Los más optimistas dirán que si hoy el Sevilla no ha perdido no lo hará nunca. Pero lo cierto es que la imagen fue pobre y deficiente. El Sevilla salvó un punto pero no estuvo a la altura de la competición.





Ficha técnica

Sevilla FC (1): Bono; Jesús Navas (Montiel, minuto 87), Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán (Delaney, minuto 46), Rakitic (Rafa Mir, minuto 65); Suso (Ocampos, minuto 46), En-Nesyri y Papu Gómez (Lamela, minuto 58).

RB Salzburgo (1): Köhn; Kristensen, Solet, Wober (Piatowski, minuto 51), Ulmet; Suclc, Aaronson, Camara, Seiwald (Capaldo, minuto 79); Sesko (Adamu, minuto 67) y Adeyemi (Okafor, minuto 79).

Goles: 0-1, minuto 21: Sucic, de penalti. 1-1, minuto 41: Rakitic, de penalti.

Árbitro: Aleksei Kulbakov (bielorruso). Expulsó por doble amarilla a En-Nesyri. Amarillas para Diego Carlos, Seiwald, Rakitic, Camara, Okafor, Jesús Navas y Capaldo.