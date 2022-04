Sevilla-Real Madrid (2-3): Ahora sí hay miedo al desastre

Vayamos de lo genérico a lo particular. Del hecho que puede servir de excusa a la preocupante realidad. Al fútbol español le ha explotado un problema gordo en la cara: los árbitros. Las jornadas se suceden con decisiones incomprensibles por la mala utilización del VAR, que se inventó para todo lo contrario. Pero hay algo peor que ha quedado latente: los colegiados tienen miedo a pitarle al Madrid. Cuadra Fernández decidió no mostrarle la segunda y justa cartulina amarilla a Camavinga (durante el primer tiempo), sencillamente, porque se trataba de un jugador del Real Madrid. Hace algunos días vimos una actuación igual de escandalosa en Vigo. Y esto sí que es un problema gordo que empieza ya a cansar a los aficionados. Es inaceptable. Esta fue la decisión más trascendente de un partido que tuvo polémicas de todos los colores: una posible mano en el área de Diego Carlos y el gol anulado a Vinicius por una mano que ninguna imagen muestra claramente. Este es el panorama arbitral que nos ilumina.

Una vez relatadas estas circunstancias para no defraudar a los justamente indignados, vamos con otra realidad evidente: la decadente imagen del Sevilla en la segunda mitad. El Sevilla, sin fuegos de artificios, fue capaz de irse al descanso con un 2-0 y todo lo que hizo en el segundo tiempo fue ganarse a pulso la derrota. El equipo volvió a mostrar su perfil de perdedor, cansó con sus interminables pasos atrás, decidió no mirar a la portería contraria, dio otra lección del mal fútbol que desarrolla y evidenció demasiadas carencias físicas. Pasan los partidos y el Sevilla parece más pobre. Simplemente, no puede. El club ha ido tapando con números las decepciones del entrenador y ahora se encuentra con el Betis a tres puntos y con el puesto de Champions en peligro. Ahora sí hay miedo al desastre.

Ficha técnica:

Sevilla FC (2): Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña (Augustinsson, minuto 62); Rakitic, Joan Jordán, Papu Gómez (Óliver Torres, minuto 46); Lamela (Ocampos, minuto 71), Tecatito Corona (Gudelj, minuto 62) y Martial (Rafa Mir, minuto 40).

Real Madrid (3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Lucas Vázquez (Nacho, minuto 82); Modric (Marco Asensio, minuto 82), Camavinga (Rodrygo, minuto 46), Kroos; Valverde, Benzema (Mariano, minuto 94) y Vinicius.

Goles: 1-0, minuto 21: Rakitic. 2-0, minuto 25: Lamela. 2-1, minuto 49: Rodrygo. 2-2, minuto 83: Nacho. 2-3, minuto 92: Benzema.





Árbitro: Cuadra Fernández, balear. Amarillas para Camavinga, Martial, Nacho, Diego Carlos, Mariano y Óliver Torres.