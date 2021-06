El culebrón Sergio Ramos continúa su curso. El camero acaba contrato el 30 de junio y en estos últimos días ha sido vinculado con el Sevilla. Hace unas horas, el director deportivo del Sevilla, Monchi, tampoco ha despejado dudas sobre ello, aunque ha dicho que cree que "está en conversaciones con el Madrid para renovar", en una entrevista a Sky Sports.

Sin embargo, según ha podido conocer Deportes Cope Sevilla, el Sevilla no piensa en Sergio Ramos, tampoco está interesado. No ha habido ningún contacto por el central madridista.

