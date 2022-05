Sevilla-Mallorca (0-0): Curso de descrédito

El Sevilla sigue acumulando descrédito en este final de la temporada. El equipo ha ido perdiéndolo todo poco a poco hasta llegar a este situación agónica. A falta de dos partidos aún no tiene amarrada la Champions. Necesita sumar un punto ante el Atlético de Madrid o el Athletic o que el Betis no gane uno de los dos encuentros que le restan (Granada y Real Madrid). Ante el Mallorca volvió a ofrecer esa penosa imagen que arrastra el Sevilla desde hace ya bastante tiempo. Se le fue la Champions, la Europa League, la Copa del Rey, el pulso con el Madrid, el segundo puesto y…

El Mallorca llegó al Sánchez Pizjuán hundido, después de recibir una paliza de seis goles frente al Granada, y volvió desenmascarar a este Sevilla que juega cada día peor. Los sevillistas, realmente, sólo dispusieron de dos ocasiones claras de gol: un remate de Mir en el inicio del encuentro y un remate de En Nesyri en el tramo final que acabó con una espléndida parada de Reina. Nada más. Es más, los de Aguirre pudieron dar el golpe definitivo en un par de contras.

Lopetegui sigue atascado, incapaz de levantar a un equipo en el que sólo destacan Bono y los dos centrales. No es normal que el resto esté a un nivel pésimo. No juega a nada. La tensión lo destroza. Las ideas no existen. El aburrimiento lo arrasa todo.

El miedo se ha apoderado del Sevilla que necesita un pasito para alejar al Betis de su asalto a la Liga de Campeones. Visto lo visto, el empate ante el Mallorca parece valioso. A Lopetegui la situación se le ha ido de las manos. Pero ahora a los que mandan sólo les queda rezar, amarrar la Champions, evitar el desastre y… tomar decisiones ante un ciclo evidentemente agotado.

FICHA TÉCNICA

Sevilla FC (0): Bono; Jesús Navas (Ocampos, minuto 67), Koundé, Diego Carlos, Acuña; Gudelj (Rakitic, minuto 80), Joan Jordán (Delaney, minuto 55), Papu Gómez; Lamela (Martial, minuto 67), Tecatito y Rafa Mir (En-Nesyri, minuto 55).

Real Mallorca (0): Reina; Maffeo (Gio, minuto 96), Raíllo, Valjent, Oliván, Jaume Costa (Russo, minuto 87); Battaglia , Salva Sevilla (Kubo, minuto 73), Antonio Sánchez (Grenier, minuto 87); Muriqi y Ángel (Dani Rodríguez, minuto 73).

Árbitro: Hernández Hernández, canario. Roja para uno de los asistentes de Lopetegui. Amarillas para Acuña, Joan Jordán, Oliván, Lamela, Raíllo, Salva Sevilla, Gudelj, Sánchez, Kubo y Maffeo.