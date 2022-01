Sevilla-Getafe (1-0): El vicio de ganar

El Sevilla ha adquirido la costumbre placentera y adictiva de ganar. Sumar victorias, una detrás de otra, es ya un vicio para este equipo que sigue empeñado en mantenerle el pulso al Real Madrid en la pelea por la Liga. No existe, a estas alturas de la temporada, un Sevilla que haya sumado más puntos en toda su vieja historia. El asunto tiene más mérito aún cuando el equipo mantiene una lucha infernal contra una plaga de lesionados que tumbaría a cualquiera. Su capacidad para competir y mantenerse en pie ante las adversidades es admirable. La vida camina igual que siempre, el Sevilla suma otra victoria y acumula otro lesionado: Koundé. El central francés abandonó el partido en el descanso por unas molestias en la cadera. Ya veremos si llega al derbi…

Los sevillistas manejaron el duelo con el Getafe con oficio. Con tantas bajas, la cosa no está para filigranas. Así que toca tirar de experiencia, solidez y eficacia: un lanzamiento a puerta bastó para ganar. Rafa Mir remató de tacón un espléndido pase de Ocampos con la colaboración de David Soria. Ahí acabó la producción ofensiva de un Sevilla, que sólo sufrió unos instantes de apuro en el inicio por un par de despistes de Koundé. Por lo demás, los sevillistas jugaron a que no pasara nada ante la impotencia del Getafe. La crónica no puede recoger más ocasiones porque no las hubo, salvo un disparo de Aleñá y un latigazo lejano de Papu. Pero el relato vuelve a destacar la bestial capacidad que tiene este Sevilla para competir. El derbi ya asoma por la esquina…

Sevilla (1):Dmitrovic, Montiel, Koundé (Gudelj, minuto 46), Diego Carlos, Acuña, Fernando, Joan Jordán, Óliver Torres (Rakitic, minuto 62), Ocampos, Papu Gómez (Óscar Rodríguez, minuto 90) y Rafa Mir.

Getafe (0):David Soria, Djene, Mitrovic, Cuenca (Cabaco, minuto 86), Damián, Aleñá, Maksimovic, Florentino (Vitolo, minuto 86), Silva (Jankto, minuto 73), Enes Ünal y Mata (Darío, minuto 64).

Goles:1-0, minuto 22: Rafa Mir.

Árbitro:Juan Martínez Munuera, del colegio valenciano. Amarillas para Djene, Silva, Florentino y Ocampos.